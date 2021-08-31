О том, что для Украины разрыв торговых связей с Россией крайне невыгоден, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире канала "Украина 24".
Сейчас Россия — один из крупнейших партнёров по торговле. И, по словам Арестовича, является пятым по объёмам поставщиком. Как уточнил советник, несмотря на политическую ситуацию, необходимо сохранить с РФ дипломатические отношения.
"Всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: "Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?" — считает советник.
Несмотря на это, Арестович отметил, что
"Украина должна уменьшать зависимость от России".
В прошлом году Россия занимала третью строчку среди торговых партнёров Украины, экспортируя в страну товары почти на 5 млрд долларов:
До этого Россия лидировала в топе торговых партнёров. Позже пальма первенства досталась Китаю.
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