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Арестович: разрыв торговых связей Украины с Россией сулит большие потери

Мир » Бывший СССР

О том, что для Украины разрыв торговых связей с Россией крайне невыгоден, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире канала "Украина 24".

Арестович: разрыв торговых связей Украины с Россией сулит большие потери

Сейчас Россия — один из крупнейших партнёров по торговле. И, по словам Арестовича, является пятым по объёмам поставщиком. Как уточнил советник, несмотря на политическую ситуацию, необходимо сохранить с РФ дипломатические отношения.

"Всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: "Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?" — считает советник.

Несмотря на это, Арестович отметил, что

"Украина должна уменьшать зависимость от России".

В прошлом году Россия занимала третью строчку среди торговых партнёров Украины, экспортируя в страну товары почти на 5 млрд долларов:

  • минеральное топливо,
  • нефть,
  • жиры и масла животного происхождения,
  • металлы,
  • зерно.

До этого Россия лидировала в топе торговых партнёров. Позже пальма первенства досталась Китаю.

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Как Украина растеряла последние гроши – ПО ФАКТАМ!
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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