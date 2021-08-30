Есть ли для России опасность в "синергии" Украины и Запада

На прошедшем 23 августа в Киеве форуме "Крымская платформа" президент Украины Владимир Зеленский настаивал на необходимости "синергии" с Западом по "возвращению Крыма".

В качестве инструментов он предлагал санкции — ну это понятно и не ново — и "обеспечение свободного судоходства в Азовском и Чёрном морях". Но, как в народе говорят: "обещать — не значит жениться". Будет ли это всё — санкции, обеспечение судоходства — воплощено как-то в реальность? Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru поделился политический эксперт Владимир Джаралла.

Читайте начало интервью:

"Крымская платформа" — это успех Украины или очередной "пшик"?



— Я думаю, что вопрос блокады — или свободы, как они говорят — мореплавания в Азовском и Чёрном морях на самом деле следует рассматривать в более широком контексте.

Украинская территория в настоящий момент активно осваивается военными разведывательными структурами стран НАТО. Это реальный факт. Более того, на днях пришло сообщение о том, что был звонок по поводу минирования московского городского суда.

Напомню волну минирований телефонных, которая прокатилась в прошлом году. Очень часто расследования показывают, что эти звонки осуществляются по сети с территории Украины. Вот вам и воздействие.

Кроме этого, напомню, что с территории Украины на территорию России были попытки — ни много ни мало — проникновения диверсионных групп. Одна из них, совсем недавняя по времени, в Белгородской области.

А ещё с территории Незалежной осуществляется разведывательная деятельность против России, а её вооружённые силы активно используются для учений, смысл которых — подготовить их для военного вторжения.

С территории Украины осуществляется враждебная деятельность в отношении России

Более того, практически никто не скрывает, что смысл так называемой большой стратегии, что, если в России разразится внутренний кризис, то украинская армия и украинские вооружённые силы должны быть использованы, пусть даже в качестве своеобразного камикадзе для того, чтобы нанести удар:

либо внезапное вторжение на территорию Крыма — это так называемые планы-минимум;

либо максимальные планы — пройти, ни много ни мало — до Москвы.

Просто посмотрите на карту, чтобы увидеть, насколько небольшое расстояние. Поэтому угроза с территории Украины для России всё-таки является не виртуальной, а достаточно реальной.

Правда, в данном контексте мы можем говорить о том, что сталкиваемся с коррупцией, только уже в западном варианте. Каждый раз, когда Украина получает какую-то военную помощь, это всегда сопровождается коррупционными скандалами. Выясняется, что:

ей поставляют списанные корабли, при этом по цене новеньких;

что она получает поддержку или помощь в инструкторах, но количество инструкторов превышает количество реальных людей, то есть, в зарплатной ведомости — одно, на практике — другое.

И таких примеров — масса. Буквально — куда ни глянь…

То есть, здесь мы видим такой специфический — к этому уже все привыкли — украинский опыт. Поэтому, конечно же, нужно помнить об этой опасности и учитывать её в реальных делах.

Что касается непосредственно темы черноморского региона, то, конечно же, тут надо заметить, что количество провокаций со стороны стран НАТО возрастает, и столкновение, скорее всего, становится неизбежным. Поэтому к нему просто нужно быть готовым.