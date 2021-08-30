Есть ли для России опасность в "синергии" Украины и Запада

На прошедшем 23 августа в Киеве форуме "Крымская платформа" президент Украины Владимир Зеленский настаивал на необходимости "синергии" с Западом по "возвращению Крыма".
В качестве инструментов он предлагал санкции — ну это понятно и не ново — и "обеспечение свободного судоходства в Азовском и Чёрном морях". Но, как в народе говорят: "обещать — не значит жениться". Будет ли это всё — санкции, обеспечение судоходства — воплощено как-то в реальность? Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru поделился политический эксперт Владимир Джаралла.
Читайте начало интервью:
"Крымская платформа" — это успех Украины или очередной "пшик"?
— Я думаю, что вопрос блокады — или свободы, как они говорят — мореплавания в Азовском и Чёрном морях на самом деле следует рассматривать в более широком контексте.
Украинская территория в настоящий момент активно осваивается военными разведывательными структурами стран НАТО. Это реальный факт. Более того, на днях пришло сообщение о том, что был звонок по поводу минирования московского городского суда.
Напомню волну минирований телефонных, которая прокатилась в прошлом году. Очень часто расследования показывают, что эти звонки осуществляются по сети с территории Украины. Вот вам и воздействие.
Кроме этого, напомню, что с территории Украины на территорию России были попытки — ни много ни мало — проникновения диверсионных групп. Одна из них, совсем недавняя по времени, в Белгородской области.
А ещё с территории Незалежной осуществляется разведывательная деятельность против России, а её вооружённые силы активно используются для учений, смысл которых — подготовить их для военного вторжения.
Более того, практически никто не скрывает, что смысл так называемой большой стратегии, что, если в России разразится внутренний кризис, то украинская армия и украинские вооружённые силы должны быть использованы, пусть даже в качестве своеобразного камикадзе для того, чтобы нанести удар:
Просто посмотрите на карту, чтобы увидеть, насколько небольшое расстояние. Поэтому угроза с территории Украины для России всё-таки является не виртуальной, а достаточно реальной.
Правда, в данном контексте мы можем говорить о том, что сталкиваемся с коррупцией, только уже в западном варианте. Каждый раз, когда Украина получает какую-то военную помощь, это всегда сопровождается коррупционными скандалами. Выясняется, что:
И таких примеров — масса. Буквально — куда ни глянь…
То есть, здесь мы видим такой специфический — к этому уже все привыкли — украинский опыт. Поэтому, конечно же, нужно помнить об этой опасности и учитывать её в реальных делах.
Что касается непосредственно темы черноморского региона, то, конечно же, тут надо заметить, что количество провокаций со стороны стран НАТО возрастает, и столкновение, скорее всего, становится неизбежным. Поэтому к нему просто нужно быть готовым.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый рассказал о способах возвращения Крыма Украине.