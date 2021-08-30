Венгрия каждый год будет покупать у России 4,5 миллиарда кубометров газа.
Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто, что Россия и Венгрия достигли договоренности о новом долгосрочном контракте на поставку газа.
Ранее Сийярто рассказывал, что 30 августа в Санкт-Петербурге обсудит детали контракта на поставку газа с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
По словам Сийярто, Венгрия каждый год будет покупать у России 4,5 миллиарда кубометров газа, из которых 3,5 миллиарда поступят через Сербию и 1 миллиард — через Австрию. Соглашение официально подпишут в конце сентября, а поставки по новому контракту начнутся с 1 октября.
Договор будет рассчитан на 15 лет, с возможностью изменения условий через 10 лет.
Pravda.Ru уже писала, что на Украине попросили продлить транзит российского газа "хотя бы на 10 лет".
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