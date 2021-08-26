На Украине попросили продлить транзит российского газа

Сергей Макогон уверен, что транзит поможет подготовить украинскую систему к "новым вызовам".

Гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил в эфире телеканала "Украина 24", что страна нуждается в транзите российского газа хотя бы на 10 лет после окончания договора с "Газпромом".

По словам Макогона, Украина уже ведет переговоры с США и Германией, поскольку не имеет никаких гарантий на возобновление контракта с "Газпромом":

Мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет.

Макогон уверен, что 50%-я заполненность "Северного потока" не позволит России прекратить транзит газа через территорию Украины, а для глобальных изменений РФ требуется 100%-е использование газопровода.

Также Макогон сообщил, что у Украины есть план по использованию ГТС для "зеленого перехода" и транспортировки водорода, поэтому стране нужно подготовиться к "новым вызовам", и здесь должен помочь транзит российского газа.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что российская компания готова продолжать транзит газа через Украину, если это будет целесообразно с экономической точки зрения.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что немцы возмутились гарантиями Украине из-за "Северного потока-2".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.