Политолог Храмчихин назвал виновных в обстреле аэропорта в Кабуле

Американская система ПВО 30 августа сохранила кабульский аэропорт от обстрела пятью ракетами. Предположительно, за атаку отвечали боевики террористического движения "Талибан"*, которые установили своё господство над Афганистаном.

По мнению политолога Александра Храмчихина, в утренней атаке на столичный аэропорт нет ничего удивительного. Также специалист отметил, что за ударом необязательно стоят члены "Талибана"*, которые делают заявления в прессе. Эта радикальная организация объединила много разных группировок, между которыми может быть конфликт.

"То, что этот инцидент не первый — понятно. Но насчёт последнего — как говорится, увидим", — привела предостережения эксперта "Свободная пресса".

Александр Храмчихин убеждён, что виноваты в этих событиях американские власти и военные, независимо от того, кто именно запускал ракеты. Обстановка в Афганистане — поражение правительства США, которое решило оставить страну без поддержки своих войск.

*Запрещённая на территории Российской Федерации террористическая организация.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.