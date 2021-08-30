Аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу

Аэропорт афганской столицы Кабула подвергся ракетному удару со стороны боевиков движения "Талибан"*.

По данным источника в американских военных кругах агентства Reuters, пожелавшего остаться неизвестным, ранним утром понедельника, 30 августа, не менее пяти ракет были выпущены по международному аэропорту столицы Афганистана.

"Все ракеты не достигли цели, так как были перехвачены системой противоракетной обороны США", — подчеркнул источник.

Он также отметил: информации о жертвах не поступало.

Ранее президент Джо Байден продлил дату вывода войск из Афганистана. Эксперты и политологи увидели в действиях американского лидера намёк на то, что военная миссия американцев будет продолжена.

* запрещённая в РФ террористическая организация

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