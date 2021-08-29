Соединенные Штаты не успеют за 24 часа — до 31 августа, вывести своих военнослужащих из Афганистана, считают эксперты.
Они уверены в том, что американский президент Джо Байден начал подготовку мировой общественности к тому, что после терактов в аэропорту Кабула американские военные останутся на территории исламской республики.
По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Владимира Сотникова, цитирует которого газета "Известия", Байденом подготовлен и озвучен крайний вариант.
"Американский лидер готовит общественность к заявлению о затяжной эвакуации военнослужащих, афганцев и союзников", — пояснил Сотников.
С ним согласен политолог Аждар Куртов. Он уверен, что планы по эвакуации американцев изменились, поскольку Байден приказал оставить в регионе часть оружия.
"Американцы будут держать Афганскую республику в состоянии гражданской войны, поскольку уходить полностью они не собираются. Это часть секретного договора", — считает Куртов.
США нанесли удар вблизи кабульского аэропорта 29 августа. Тогда было заявлено, что их целью стало устранение террористов-смертников. Пока Пентагон не разглашает планов по числу оставшихся в регионе военных.
Политологи уверены, что талибы* ждут сигнала от Вашингтона, чтобы взять аэропорт Кабула под свой контроль.
*"Талибан" — запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.
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