Эксперты: США останутся в Афганистане

Соединенные Штаты не успеют за 24 часа — до 31 августа, вывести своих военнослужащих из Афганистана, считают эксперты.

Они уверены в том, что американский президент Джо Байден начал подготовку мировой общественности к тому, что после терактов в аэропорту Кабула американские военные останутся на территории исламской республики.

По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Владимира Сотникова, цитирует которого газета "Известия", Байденом подготовлен и озвучен крайний вариант.

"Американский лидер готовит общественность к заявлению о затяжной эвакуации военнослужащих, афганцев и союзников", — пояснил Сотников.

С ним согласен политолог Аждар Куртов. Он уверен, что планы по эвакуации американцев изменились, поскольку Байден приказал оставить в регионе часть оружия.

"Американцы будут держать Афганскую республику в состоянии гражданской войны, поскольку уходить полностью они не собираются. Это часть секретного договора", — считает Куртов.

США нанесли удар вблизи кабульского аэропорта 29 августа. Тогда было заявлено, что их целью стало устранение террористов-смертников. Пока Пентагон не разглашает планов по числу оставшихся в регионе военных.

Политологи уверены, что талибы* ждут сигнала от Вашингтона, чтобы взять аэропорт Кабула под свой контроль.

*"Талибан" — запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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