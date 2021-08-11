Поток мигрантов на территорию Литвы и далее — в страны Евросоюза решили "притормозить", приостановив полеты по маршруту Багдад - Минск.
Об этом рассказал официальный представитель Еврокомиссии, отметивший "конструктивную позицию своих иракских партнеров", подписавших соответствующую договоренность.
"Наши иракские партнеры осознают, насколько важен этот вопрос для ЕС, и мы надеемся, что ситуация стабилизируется, когда полеты между Багдадом и Минском прекратятся”, — заявил еврочиновник на пресс-конференции.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Напомним, ранее Pravda.Ru рассказывала, что во вторник литовский парламент начал дебаты о том, стоит ли строить четырехметровый металлический забор с колючей проволокой на 508 км (316 миль) на границе с Белоруссией, который будет стоить порядка €152 млн.
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