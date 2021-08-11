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А нечего мигрантами шантажировать: самолёты в Минск из Багдада летать не будут

Мир » Европа

Поток мигрантов на территорию Литвы и далее — в страны Евросоюза решили "притормозить", приостановив полеты по маршруту Багдад - Минск.

А нечего мигрантами шантажировать: самолёты в Минск из Багдада летать не будут

Об этом рассказал официальный представитель Еврокомиссии, отметивший "конструктивную позицию своих иракских партнеров", подписавших соответствующую договоренность.

"Наши иракские партнеры осознают, насколько важен этот вопрос для ЕС, и мы надеемся, что ситуация стабилизируется, когда полеты между Багдадом и Минском прекратятся”, — заявил еврочиновник на пресс-конференции.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • По состоянию на 3 августа около 4026 человек незаконно пересекли границу страны с населением 2,8 миллиона человек, по сравнению с 74 за весь 2020 год.
  • По данным Государственной пограничной службы Литвы, большая часть мигрантов прибывает из Ирака, за ним следуют Республика Конго и Камерун.
  • Другие восточноевропейские страны также сообщили об увеличении нелегальной миграции, в том числе Польша, которая утверждала, что Минск использует мигрантов для давления на государства ЕС после введения санкций Брюсселем.

Напомним, ранее Pravda.Ru рассказывала, что во вторник литовский парламент начал дебаты о том, стоит ли строить четырехметровый металлический забор с колючей проволокой на 508 км (316 миль) на границе с Белоруссией, который будет стоить порядка €152 млн.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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