А нечего мигрантами шантажировать: самолёты в Минск из Багдада летать не будут

Поток мигрантов на территорию Литвы и далее — в страны Евросоюза решили "притормозить", приостановив полеты по маршруту Багдад - Минск.

Об этом рассказал официальный представитель Еврокомиссии, отметивший "конструктивную позицию своих иракских партнеров", подписавших соответствующую договоренность.

"Наши иракские партнеры осознают, насколько важен этот вопрос для ЕС, и мы надеемся, что ситуация стабилизируется, когда полеты между Багдадом и Минском прекратятся”, — заявил еврочиновник на пресс-конференции.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

По состоянию на 3 августа около 4026 человек незаконно пересекли границу страны с населением 2,8 миллиона человек, по сравнению с 74 за весь 2020 год.

По данным Государственной пограничной службы Литвы, большая часть мигрантов прибывает из Ирака, за ним следуют Республика Конго и Камерун.

Другие восточноевропейские страны также сообщили об увеличении нелегальной миграции, в том числе Польша, которая утверждала, что Минск использует мигрантов для давления на государства ЕС после введения санкций Брюсселем.

Напомним, ранее Pravda.Ru рассказывала, что во вторник литовский парламент начал дебаты о том, стоит ли строить четырехметровый металлический забор с колючей проволокой на 508 км (316 миль) на границе с Белоруссией, который будет стоить порядка €152 млн.