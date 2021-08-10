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"Колючки" мало - Литва будет строить на границе металлический забор за €152 млн

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Литовский парламент сегодня обсудит вопрос о строительстве высокого металлического забора с колючей проволокой на границе с Белоруссией, чтобы остановить мигрантов, которые пересекают границу в рекордных количествах.

"Колючки" мало - Литва будет строить на границе металлический забор за €152 млн

Напомним, в последние недели в Литву, Латвию и Польшу — по их собственным заявлениям — из Белоруссии хлынул поток мигрантов. Власти этих стран обвинили белорусского президента Александра Лукашенко в том, что он использует их для оказания давления на ЕС с целью отмены санкций против его страны. подробнее

В случае одобрения парламентом Литва построит четырехметровый металлический забор, по верху которого будет "прикручена" колючая проволока — ее уже активно шлют "сочувствующие союзники" — Украина и Эстония.

Как следует из сообщения, опубликованного днем ранее агентством Baltic News Service со ссылкой на Литовскую Государственную пограничную службу,

  • забор протянется почему-то не по всей длине белорусско-литовской границы, которая составляет 670 км, а лишь на 508 км.
  • цена "вопроса" — €152 млн ($178 млн).
 

Парламент также обсудит вопрос о том, следует ли разрешить литовским военным патрулировать границу и временно ограничить ходатайства просителей убежища только в специально отведенных местах, таких как пограничные контрольно-пропускные пункты или посольства, а не в любой точке литовской территории.

  • В настоящее время патрулировать границу разрешено только пограничникам.

"До сих пор в этом году около 4026 человек незаконно пересекли границу Литвы, страны с населением 2,8 миллиона человек, из Беларуси, — говорится в заявлении министерства внутренних дел Литвы от 3 августа, — по сравнению с 74 в общей сложности в 2020 году".

По данным Государственной пограничной службы Литвы, большая часть прибывает из Ирака, за которым следуют Республика Конго и Камерун. Литовские власти заявили, что Белоруссия позволяет этим лицам достичь литовской границы после того, как они прилетят на самолете в Минск.

В Латвии около 160 человек были задержаны за незаконное пересечение границы из Белоруссии, сообщили власти в понедельник, что побудило министра внутренних дел Латвии обратиться к правительству с просьбой объявить чрезвычайное положение на границе.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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