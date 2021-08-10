Литовский парламент сегодня обсудит вопрос о строительстве высокого металлического забора с колючей проволокой на границе с Белоруссией, чтобы остановить мигрантов, которые пересекают границу в рекордных количествах.
Напомним, в последние недели в Литву, Латвию и Польшу — по их собственным заявлениям — из Белоруссии хлынул поток мигрантов. Власти этих стран обвинили белорусского президента Александра Лукашенко в том, что он использует их для оказания давления на ЕС с целью отмены санкций против его страны. подробнее
В случае одобрения парламентом Литва построит четырехметровый металлический забор, по верху которого будет "прикручена" колючая проволока — ее уже активно шлют "сочувствующие союзники" — Украина и Эстония.
Как следует из сообщения, опубликованного днем ранее агентством Baltic News Service со ссылкой на Литовскую Государственную пограничную службу,
Парламент также обсудит вопрос о том, следует ли разрешить литовским военным патрулировать границу и временно ограничить ходатайства просителей убежища только в специально отведенных местах, таких как пограничные контрольно-пропускные пункты или посольства, а не в любой точке литовской территории.
"До сих пор в этом году около 4026 человек незаконно пересекли границу Литвы, страны с населением 2,8 миллиона человек, из Беларуси, — говорится в заявлении министерства внутренних дел Литвы от 3 августа, — по сравнению с 74 в общей сложности в 2020 году".
По данным Государственной пограничной службы Литвы, большая часть прибывает из Ирака, за которым следуют Республика Конго и Камерун. Литовские власти заявили, что Белоруссия позволяет этим лицам достичь литовской границы после того, как они прилетят на самолете в Минск.
В Латвии около 160 человек были задержаны за незаконное пересечение границы из Белоруссии, сообщили власти в понедельник, что побудило министра внутренних дел Латвии обратиться к правительству с просьбой объявить чрезвычайное положение на границе.
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