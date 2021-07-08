"Стена необходима": поток мигрантов в Литву из Белоруссии увеличился в сотни раз

Литва обвинила Белоруссию в том, что она специально ввозит мигрантов из-за рубежа для отправки в Европейский Союз, и заявила, что построит стену на границе и разместит войска, чтобы помешать им незаконно пересечь свою территорию.

Напомним, в начале недели в прибалтийской стране объявлено чрезвычайное положение, а Вильнюс обратился за помощью к ЕС, заявив, что Минск "по приказу Лукашенко" стал транзитом для мигрантов в ответ на санкции.

"В последние дни сотни людей пересекли границу", — сообщил МИД Литвы, вызвавший "на ковер" главу белорусского посольства, чтобы потребовать от Минска прекратить поток нелегальных мигрантов.

Премьер-министр Литвы Ингрида Симоните заявила, что Белоруссия "намеренно предлагает мигрантам полеты в Минск, обещая пропустить их в Европу", сославшись на документы, найденные по крайней мере у одного мигранта, прибывшего в Литву.

Литовский премьер заявила также, что ее страна примет меры, чтобы остановить мигрантов, пересекающих границу, увеличив патрулирование и построив стену на границе с Белоруссией.

"Мы начнем строить дополнительный физический барьер, который разделяет Литву и Беларусь, что будет определенным знаком и определенным сдерживающим фактором для организаторов нелегальных миграционных потоков", — сказала она на пресс-конференции.

Симоните также сообщила, что страна, входящая в Шенгенскую зону свободной торговли, рассматривает возможность введения пограничного контроля с соседними странами ЕС, чтобы остановить мигрантов, путешествующих в западные страны блока.

Пойманные в Литве нелегальные мигранты

"Министры иностранных дел ЕС обсудят следующие шаги на запланированной встрече в понедельник после того, как Литва запросит обсуждение", — прокомментировал происходящее представитель ЕС, предупредив, что "ЕС вообще против заборов", и поэтому Брюссель вряд ли публично поддержит Литву на пограничном барьере.

Из-за чего скандал

По данным погрануправления, за последние семь дней белорусско-литовскую границу пересекли 779 нелегальных мигрантов по сравнению с 636 за первое полугодие текущего года.

В течение 2018-2020 годов Литва ежегодно принимала не более 104 мигрантов.

"Если люди будут продолжать приезжать в таком количестве, сотнями в день, это наверняка станет серьезным испытанием — будет сложно найти надлежащее жилье, обеспечить гуманитарные потребности и надлежащие услуги для этих людей", — сказала Эгле Самуховайте из Литовского Красного Креста.