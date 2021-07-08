EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Карибский вектор: для портов Крыма придумали интересное применение
Самое время: Вашингтон направил в Чёрное море USNS Yuma
Юлия Меньшова рассказала о состоянии Веры Алентовой
Певица МакSим успела исповедаться перед болезнью
В МИД Украины нашли альтернативу русскому миру
"Изношено, распродано, украдено": Гордон высказался об украинских поездах
Бельгия отозвала из Сеула посла, жена которого подралась с дворником
Постпред Крыма объяснил, когда и где стоит ждать новых провокаций Запада
Иран: когда нас прекратят душить санкциями, мы перестанем обогащать уран

"Стена необходима": поток мигрантов в Литву из Белоруссии увеличился в сотни раз

Мир » Бывший СССР

Литва обвинила Белоруссию в том, что она специально ввозит мигрантов из-за рубежа для отправки в Европейский Союз, и заявила, что построит стену на границе и разместит войска, чтобы помешать им незаконно пересечь свою территорию.

"Стена необходима": поток мигрантов в Литву из Белоруссии увеличился в сотни раз

Напомним, в начале недели в прибалтийской стране объявлено чрезвычайное положение, а Вильнюс обратился за помощью к ЕС, заявив, что Минск "по приказу Лукашенко" стал транзитом для мигрантов в ответ на санкции.

"В последние дни сотни людей пересекли границу", — сообщил МИД Литвы, вызвавший "на ковер" главу белорусского посольства, чтобы потребовать от Минска прекратить поток нелегальных мигрантов.

Премьер-министр Литвы Ингрида Симоните заявила, что Белоруссия "намеренно предлагает мигрантам полеты в Минск, обещая пропустить их в Европу", сославшись на документы, найденные по крайней мере у одного мигранта, прибывшего в Литву.

Литовский премьер заявила также, что ее страна примет меры, чтобы остановить мигрантов, пересекающих границу, увеличив патрулирование и построив стену на границе с Белоруссией.

"Мы начнем строить дополнительный физический барьер, который разделяет Литву и Беларусь, что будет определенным знаком и определенным сдерживающим фактором для организаторов нелегальных миграционных потоков", — сказала она на пресс-конференции.

Симоните также сообщила, что страна, входящая в Шенгенскую зону свободной торговли, рассматривает возможность введения пограничного контроля с соседними странами ЕС, чтобы остановить мигрантов, путешествующих в западные страны блока.

пойманные в Литве нелегальные мигранты
Пойманные в Литве нелегальные мигранты

"Министры иностранных дел ЕС обсудят следующие шаги на запланированной встрече в понедельник после того, как Литва запросит обсуждение", — прокомментировал происходящее представитель ЕС, предупредив, что "ЕС вообще против заборов", и поэтому Брюссель вряд ли публично поддержит Литву на пограничном барьере.

Из-за чего скандал

По данным погрануправления, за последние семь дней белорусско-литовскую границу пересекли 779 нелегальных мигрантов по сравнению с 636 за первое полугодие текущего года.

В течение 2018-2020 годов Литва ежегодно принимала не более 104 мигрантов.

"Если люди будут продолжать приезжать в таком количестве, сотнями в день, это наверняка станет серьезным испытанием — будет сложно найти надлежащее жилье, обеспечить гуманитарные потребности и надлежащие услуги для этих людей", — сказала Эгле Самуховайте из Литовского Красного Креста.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Самое время: Вашингтон направил в Чёрное море USNS Yuma
Юлия Меньшова рассказала о состоянии Веры Алентовой
Певица МакSим успела исповедаться перед болезнью
"Стена необходима": поток мигрантов в Литву из Белоруссии увеличился в сотни раз
В МИД Украины нашли альтернативу русскому миру
"Изношено, распродано, украдено": Гордон высказался об украинских поездах
Бельгия отозвала из Сеула посла, жена которого подралась с дворником
Постпред Крыма объяснил, когда и где стоит ждать новых провокаций Запада
Иран: когда нас прекратят душить санкциями, мы перестанем обогащать уран
И не скрывают: Лавров высказался о "западных коллегах" и вмешательстве
Популярное
Российский шоу-бизнес
Выяснились подробности о состоянии Веры Алентовой

Звезда фильма "Москва слезам не верит" попала в больницу незадолго до госпитализации Владимира Меньшова.

Выяснились подробности о состоянии Веры Алентовой
Валерий Меладзе признался в ненависти к Борису Корчевникову
Российский шоу-бизнес
Валерий Меладзе признался в ненависти к Борису Корчевникову
Российский шоу-бизнес
"Поистаскался в Европе": оборванный Панин пристаёт к прохожим в Испании
Российский шоу-бизнес
Макеева сравнила экс-супругу Малькова с Барановской
Любовь Степушова Ставки растут: Литва присвоила дипстатус Тихановской Любовь Степушова Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская
Российский шоу-бизнес
Бари Алибасов опубликовал "срочное послание для Родины"
Мир. Новости мира
Кем был президент Гаити, которого убили в его же резиденции
"Свадьбы" не будет: в НАТО резко "отшили" Украину
Новости Украины
"Свадьбы" не будет: в НАТО резко "отшили" Украину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников