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Украина поможет Литве "колючей" гуманитарной помощью

Мир

Украина решила принять посильное участие в решении литовской проблемы с мигрантами. Киев выбрал тот же вариант, что и ранее Таллин: в сторону Литвы уехала весьма "колючая" помощь.

Украина поможет Литве "колючей" гуманитарной помощью

Как сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные с заседания украинского Кабмина, в Литву направят колючую проволоку. Как уточнил ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Литва сама запросила гуманитарную помощь, сообщив о "критической ситуации" на литовско-белорусской границе.

Напомним, что из Вильнюса сообщали: Литва стала жертвой "гибридной войны режима Лукашенко". По мнению литовских властей, со стороны Белоруссии идёт плотный поток нелегальных мигрантов, которым якобы подсказывают "коридоры" для безопасного проникновения на литовскую территорию.

Президент РБ Александр Лукашенко неоднократно опровергал все обвинения такого рода. По ситуации с мигрантами успели высказаться и США: Минск попросили "прекратить".

"Мы призываем белорусские власти прекратить это намеренное вытеснение мигрантов из других стран к литовской границе", — подчеркнул заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент для литовских СМИ.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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