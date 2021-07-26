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Братская помощь: Эстония подарит Литве 100 км колючей проволоки

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Власти Эстонии считают, что военные заграждения на литовско-белорусской границе необходимы. Таллин даже пообещал Вильнюсу помочь их построить и готов отправить соседу беспилотники и колючую проволоку.

Братская помощь: Эстония подарит Литве 100 км колючей проволоки

Напомним, в последние недели Литва неоднократно заявляла, что происходит увеличение потока нелегальных ближневосточных мигрантов, пытающихся пересечь границу с территории Белоруссии. Объявив в начале июля чрезвычайное положение, власти страны начали строить забор, но вскоре закончилась военная проволока.

"Около ста километров гармошечной проволоки будут немедленно отправлены в Литву бесплатно, — объявило министерство обороны Эстонии. — Кроме того, мы подарим беспилотники для лучшего пограничного наблюдения".

Ранее помощь в недопущении мигрантов на территорию Литве оказала Польша, прислав палатки и обогревательные сооружения. Официальный Брюссель заявил, что не будет помогать с пограничной стеной, но пообещал помочь справиться с наплывом мигрантов финансово.

"Европейская комиссия не финансирует заборы. Наше финансирование направлено на инклюзивные решения по контролю границ, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными, — сказал РИА Новости его представитель. — Эти деньги также должны быть использованы для того, чтобы помочь приютить мигрантов".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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