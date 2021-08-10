EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Кубышка" России растет и приумножается – Центробанк
В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение воспитанников
Дымом от якутских пожаров пахнет уже на Северном полюсе
Лукашенко ответил на обвинения в "отмашке на убийство" Шишова
В Киеве уверены: Германия и Франция боятся военной мощи Украины
МИД РФ зеркально ответил Британии: вашим у нас тоже делать нечего
Нет покоя: в годовщину протестов в Белоруссии по ней "вдарили" новыми санкциями
"Яд в пищу и воду": ФСБ рассекретила планы Японии по борьбе с СССР
В Бундестаге потребовали повторить интервенцию в Афганистан

Китай посоветовал США "не выступать" по поводу Южно-Китайского моря

Мир

США стали самой большой угрозой миру и стабильности в Южно-Китайском море, произвольно посылая в регион военные суда и самолеты в качестве провокаций. Сама страна не имеет права делать какие-либо замечания по вопросу Южно-Китайского моря.

Китай посоветовал США "не выступать" по поводу Южно-Китайского моря

Об этом заявил временный поверенный в делах постоянного представительства Китая при ООН Дай Бин на открытых дебатах Совета Безопасности по безопасности на море в понедельник.

По его словам, США раздувают беспорядки из ничего, публично пытаясь вбить клин в отношения стран региона.

Напомним, 12 июля без разрешения китайского правительства американский управляемый ракетный эсминец USS Benfold вторгся в территориальные воды Китая Сиша, которые отслеживались, контролировались и предупреждались морскими и воздушными силами, организованными командованием Южного театра Народно-освободительной армии Китая.

12 июля 2021 года — пятая годовщина так называемого арбитражного решения по Южно-Китайскому морю.

"Сами США не присоединяются к Конвенции ООН по морскому праву, но считают себя судьей Конвенции, указывая пальцами на другие страны и вмешиваясь произвольно, — заявил Дай. — Они не пользуются доверием в морских вопросах".

Китай решительно против 

По словам спецпосланника, ажиотаж по поводу так называемого арбитражного решения по Южно-Китайскому морю в Совете Безопасности носит исключительно политический характер:

"Это решение нарушало принцип государственного согласия <…>, а также были очевидные ошибки в определении фактов и применении закона, и его решение было недействительным и не имело какой-либо обязательной силы. Китай решительно выступает против того, что США говорили о проблеме Южно-Китайского моря в Совете Безопасности, который не является подходящим местом для обсуждения этого вопроса".

Дай Бин отметил, что решать вопросы, связанные с Южно-Китайским морем, можно только совместными усилиями Китая и стран АСЕАН, которые пользуются свободой судоходства и пролета в соответствии с международным правом.

"Китай и члены АСЕАН привержены полному и эффективному осуществлению декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море и стремиться к достижению кодекса поведения в Южно-Китайском море в ближайшее время", — сказал он.

К слову, напомним, желание США контролировать спорное море поддержала Германия:

В "разборки" США и КНР в Южно-Китайском море вмешалась Германия

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

США "делят" Южно-Китайское море
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Китай посоветовал США "не выступать" по поводу Южно-Китайского моря
Пиелонефрит: клинические признаки и диагностика
Медики: вздутие кишечника - чаще женская проблема
С поличным: танкеры США перевозят украденную сирийскую нефть в Ирак
За неделю умерли все: семья антипрививочников погибла от коронавируса
Польза бессмертника песчаного для печени и желчного пузыря
Дымом от якутских пожаров пахнет уже на Северном полюсе
Расслабились или обленились: американцы не хотят работать
Лукашенко ответил на обвинения в "отмашке на убийство" Шишова
В Киеве уверены: Германия и Франция боятся военной мощи Украины
Популярное
Новости Украины
Какие регионы Украины готовы присоединиться к России

Часть Украины может войти в состав Российской Федерации по примеру Крымского полуострова.

Какие регионы Украины готовы присоединиться к России
США реанимируют проект по отдалению стран Средней Азии от России
Бывший СССР
США реанимируют проект по отдалению стран Средней Азии от России
Российский шоу-бизнес
"Утром накрыло": Блёданс рассказала о реакции на прививку от "ковида"
Российский шоу-бизнес
Кравченко рассказала, почему не стала уводить Добронравова из семьи
Любовь Степушова Мексика предложила создать в Латинской Америке "Европейский союз" Любовь Степушова Василий Амирджанов Активистка ягодицами поддержала арестованных Василий Амирджанов Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Новая знакомая Билана оказалась переодетым парнем
Газ
В Германии обвинили "Газпром" в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС
"Когда в товарищах согласья нет": ЕС грозит проредить ряды
Евросоюз
"Когда в товарищах согласья нет": ЕС грозит проредить ряды
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников