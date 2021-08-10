Китай посоветовал США "не выступать" по поводу Южно-Китайского моря

США стали самой большой угрозой миру и стабильности в Южно-Китайском море, произвольно посылая в регион военные суда и самолеты в качестве провокаций. Сама страна не имеет права делать какие-либо замечания по вопросу Южно-Китайского моря.

Об этом заявил временный поверенный в делах постоянного представительства Китая при ООН Дай Бин на открытых дебатах Совета Безопасности по безопасности на море в понедельник.

По его словам, США раздувают беспорядки из ничего, публично пытаясь вбить клин в отношения стран региона.

Напомним, 12 июля без разрешения китайского правительства американский управляемый ракетный эсминец USS Benfold вторгся в территориальные воды Китая Сиша, которые отслеживались, контролировались и предупреждались морскими и воздушными силами, организованными командованием Южного театра Народно-освободительной армии Китая.

12 июля 2021 года — пятая годовщина так называемого арбитражного решения по Южно-Китайскому морю.

"Сами США не присоединяются к Конвенции ООН по морскому праву, но считают себя судьей Конвенции, указывая пальцами на другие страны и вмешиваясь произвольно, — заявил Дай. — Они не пользуются доверием в морских вопросах".

Китай решительно против

По словам спецпосланника, ажиотаж по поводу так называемого арбитражного решения по Южно-Китайскому морю в Совете Безопасности носит исключительно политический характер:

"Это решение нарушало принцип государственного согласия <…>, а также были очевидные ошибки в определении фактов и применении закона, и его решение было недействительным и не имело какой-либо обязательной силы. Китай решительно выступает против того, что США говорили о проблеме Южно-Китайского моря в Совете Безопасности, который не является подходящим местом для обсуждения этого вопроса".

Дай Бин отметил, что решать вопросы, связанные с Южно-Китайским морем, можно только совместными усилиями Китая и стран АСЕАН, которые пользуются свободой судоходства и пролета в соответствии с международным правом.

"Китай и члены АСЕАН привержены полному и эффективному осуществлению декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море и стремиться к достижению кодекса поведения в Южно-Китайском море в ближайшее время", — сказал он.

К слову, напомним, желание США контролировать спорное море поддержала Германия:

В "разборки" США и КНР в Южно-Китайском море вмешалась Германия

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