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Принуждают и запугивают: Госдеп о действиях Пекина в Южно-Китайском море

Мир

Вашингтон продолжает "гнуть линию", заданную ещё предыдущей администрацией. Касается она Китая и Южно-Китайского моря: Пекин, считают в Вашингтоне, создаёт угрозу порядку и свободе судоходства.

Принуждают и запугивают: Госдеп о действиях Пекина в Южно-Китайском море

Как сообщает пресс-служба Госдепа США, Пекин занимается в вышеуказанной акватории ничем иным, как запугиваниями и принуждениями.

"Нигде основанный на правилах порядок в морской сфере не находится под большей угрозой, чем в Южно-Китайском море.

КНР продолжает принуждать и запугивать прибрежные государства Юго-Восточной Азии, угрожая свободе судоходства <…>.

Соединённые Штаты подтверждают свою политику от 13 июля 2020 года относительно [территориальных] претензий в Южно-Китайском море", — сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее в таком же ключе высказывался Майк Помпео, экс-госсекретарь Штатов.

Напомним, что на шельфе моря были найдены значительные запасы углеводородов. Примерно с 2013 года Китай занимается работами, направленными на получение этих запасов — в частности, насыпает искусственные острова.

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Китай захватывает все больше территорий в Южно-китайском море? | Китай без цензуры
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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