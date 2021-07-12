Вашингтон продолжает "гнуть линию", заданную ещё предыдущей администрацией. Касается она Китая и Южно-Китайского моря: Пекин, считают в Вашингтоне, создаёт угрозу порядку и свободе судоходства.

Как сообщает пресс-служба Госдепа США, Пекин занимается в вышеуказанной акватории ничем иным, как запугиваниями и принуждениями.

"Нигде основанный на правилах порядок в морской сфере не находится под большей угрозой, чем в Южно-Китайском море.

КНР продолжает принуждать и запугивать прибрежные государства Юго-Восточной Азии, угрожая свободе судоходства <…>.

Соединённые Штаты подтверждают свою политику от 13 июля 2020 года относительно [территориальных] претензий в Южно-Китайском море", — сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.