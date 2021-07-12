Вашингтон продолжает "гнуть линию", заданную ещё предыдущей администрацией. Касается она Китая и Южно-Китайского моря: Пекин, считают в Вашингтоне, создаёт угрозу порядку и свободе судоходства.
Как сообщает пресс-служба Госдепа США, Пекин занимается в вышеуказанной акватории ничем иным, как запугиваниями и принуждениями.
"Нигде основанный на правилах порядок в морской сфере не находится под большей угрозой, чем в Южно-Китайском море.
КНР продолжает принуждать и запугивать прибрежные государства Юго-Восточной Азии, угрожая свободе судоходства <…>.
Соединённые Штаты подтверждают свою политику от 13 июля 2020 года относительно [территориальных] претензий в Южно-Китайском море", — сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее в таком же ключе высказывался Майк Помпео, экс-госсекретарь Штатов.
Напомним, что на шельфе моря были найдены значительные запасы углеводородов. Примерно с 2013 года Китай занимается работами, направленными на получение этих запасов — в частности, насыпает искусственные острова.
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