В "разборки" США и КНР в Южно-Китайском море вмешалась Германия

Немецкий фрегат впервые за последние два десятилетия отправился в Южно-Китайское море в рамках шестимесячной миссии, поскольку Берлин заявляет о своей приверженности союзникам и "свободе судоходства".

Один из четырех немецких фрегатов класса "Бранденбург", "Бавария", покинул немецкую военно-морскую базу Вильгельмсхафен в понедельник. На церемонии отплытия присутствовала министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Военное судно, несущее 46 противолодочных торпед, а также противокорабельные ракеты и зенитное вооружение, проведет следующие шесть месяцев в море и, как ожидается, будет плавать вблизи Африканского Рога, Австралии и Японии, согласно данным ВМС Германии.

"Вместе со своими союзниками Германия хочет продемонстрировать большее присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе", — говорится в заявлении ВМС ФРГ.

По плану фрегат пройдет через Южно — Китайское море — регион, где напряженность между Вашингтоном и Пекином растет.

Напомним, что воды Южно-Китайского моря уже давно являются камнем преткновения в региональных территориальных спорах.

спорные острова Спратли в Южно-Китайском море

Пекин утверждает, что имеет историческое право на эти воды, но его территориальные претензии, охватывающие большую часть моря, были отклонены Постоянным арбитражным судом в Гааге, который вынес решение в пользу Филиппин.

Американские военные также заявили о своем присутствии в богатом ресурсами регионе под предлогом поддержания стабильности и защиты "свободы судоходства”. Совсем недавно Вашингтон намекнул, что он сплотит своих союзников в Южно-Китайском море, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна будет стоять рядом с другими в противостоянии "китайскому принуждению”.

Ни слова о противостоянии

В заявлении ВМС Германии, которое представляет миссию как "обычное присутствие и учебное плавание”, не упоминается Китай и даже Южно-Китайское море. Однако в нем говорится, что Индо-Тихоокеанский регион является "самым стратегически важным регионом на земле”, где "принимаются важные решения о свободе, мире и процветании”.

В нем также говорилось, что цели, поставленные германским правительством для расширения присутствия ВМФ в регионе, включают расширение международного сотрудничества, поддержку некоторых "местных партнеров” и поддержание "основанного на правилах морского порядка”.

"Речь идет о том, чтобы поднять флаг и продемонстрировать на месте, что Германия находится на стороне своих международных партнеров, которые разделяют те же ценности свободы морских путей и соблюдения международного права”, -заявил на церемонии отплытия командующий ВМС Германии вице-адмирал Кей-Ахим Шенбах.

По его словам, немецкий военный корабль будет наблюдать за соблюдением санкций ООН против Северной Кореи и "укреплять позиции ООН в целом”.

Реакция Китая

Решение немецкого правительства побудило командование Восточного театра Народно-освободительной армии Китая назвать США "самым большим разрушителем мира и стабильности” в регионе.

По словам полковника Ши И, "нет оснований доверять заявлениям о том, что этот военный корабль будет придерживаться общих торговых путей и избегать Тайваньского пролива".

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