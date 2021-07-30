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Китай резко отреагировал на проход корабля США через Южно-Китайское море

Мир

Управляемый ракетный эсминец ВМС США в седьмой раз за этот год пересек Тайваньский пролив в Южно-Китайском море. Китай немедленно обвинил Штаты в попытке спровоцировать военный конфликт.

Китай резко отреагировал на проход корабля США через Южно-Китайское море

"Управляемый ракетный эсминец класса "Арли Берк" USS Benfold прошел на север через пролив", — говорится в заявлении ВМС США, распространённом в среду.

Этот маневр был подтвержден Министерством национальной обороны Тайваня в четверг:

"военные использовали совместные разведывательные и наблюдательные средства для наблюдения за перемещениями на море и в воздухе вокруг Тайваня".

Утверждая, что присутствие эсминца ВМС в Южно-Китайском море не противоречит международным законам, в комментарии для СМИ указано, что это был седьмой подобный маневр американских военных кораблей в этом районе "с тех пор, как президент США Джо Байден вступил в должность".

Что говорит Китай

Морской маневр был встречен жесткой критикой со стороны Пекина. Главком КНР заявил, что Вашингтон является "крупнейшим создателем рисков безопасности в Тайваньском проливе.”

Указывая на периодичность, с которой "ВМС США движется в этой области", представитель Китайской Народно-освободительной армии Восточного театра командованием, полковник Ши Йи, назвал США "самым большим разрушителем мира и стабильности” в регионе.

"Региональные китайские войска были готовы ответить на любые угрозы и провокационные действия, — добавил он, заявив, что ВМС Китая следили за передвижениями американского эсминца. — Китай обладает решимостью, уверенностью и способностью защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.”

ДЛЯ СПРАВКИ

Воды Южно-Китайского моря уже давно являются камнем преткновения в региональных территориальных спорах:

  • Пекин утверждает, что у него есть историческое право на эти воды, но его территориальные претензии, охватывающие большую часть моря, были отклонены Постоянным арбитражным судом в Гааге, который вынес решение в пользу Филиппин — решение, проигнорированное Китаем.

В то время как потенциально богатая ресурсами территория оспаривается несколькими странами Юго-Восточной Азии, американские военные присутствуют в этом районе под предлогом поддержания стабильности в регионе. Ранее в этом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна будет стоять рядом с другими в противостоянии китайскому "принуждению”.

Пекин неоднократно критиковал вмешательство США, а недавно его министерство иностранных дел заявило, что Вашингтон крайне "безответственно” вмешивается в споры других стран.

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Геополитика Южно-Китайского моря
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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