В Польше захотели денег от Германии: "СП-2" ни при чём

Продолжает выражать своё недовольство Польша: на этот раз, отставив в сторонку тему "СП-2" и "обиженной" Украины, Варшава решила поговорить о репарациях.

Как уточнил замглавы польского МИД Павел Яблоньский, ситуация такова. Польша несколько лет назад подняла вопрос: а не должна ли Германия выплатить репарации за ущерб, случившийся в результате Второй мировой?

Однако немцы, как оказалось, менять своё мнение не намерены:

Польша ранее уже получила достаточно крупные суммы.

Польша отказалась от репараций ещё в 1953 году.

Яблоньский, выступая на Polskie Radio, заявил: некоторые немецкие политики хотели бы обставить всё так, словно вопрос уже закрыт.

"В то же время на самый актуальный по этой теме вопрос, заплатила ли Германия Польше компенсации за военные разрушения и уничтожение шести миллионов граждан, ответ отрицательный. Ничего такого никогда не было. <…> Польша никогда не получала компенсаций. Нельзя говорить, что вопрос закрыт. И мы это дело всё время считаем актуальным — как дело необычайно важное в двусторонних отношениях", — заявил Яблоньский.

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