Признали с грустью: Польша сменила пластику по поводу "СП-2"

От стадии недовольства и отрицания Варшава, похоже, перешла в стадию смирения. Достройка "СП-2" — вопрос решённый, констатировали в Польше. И надо это признать — пусть и с грустью.

Напомним, что ранее Польша "трубила" про газопровод настолько активно, насколько могла:

заявляя, что поможет Украине в случае запуска "СП-2";

объясняя, как "тормозила" строительство, причём несколько лет подряд;

хвастаясь "альтернативой" в виде проекта Baltic Pipe.

"В данный момент, надо это с грустью признать, этот вопрос уже, скорее, решён, если речь идёт об окончании этой нитки", — заявил тем не менее пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер для Polskie Radio.

Германия, конечно же, к попыткам "блокировки" газопровода присоединяться не стала, чем

"… в очередной раз нарушила принципы энергетической солидарности".

"К сожалению, попытка блокады без европейской солидарности чрезвычайно трудная", — заявил Мюллер.

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