От стадии недовольства и отрицания Варшава, похоже, перешла в стадию смирения. Достройка "СП-2" — вопрос решённый, констатировали в Польше. И надо это признать — пусть и с грустью.
Напомним, что ранее Польша "трубила" про газопровод настолько активно, насколько могла:
"В данный момент, надо это с грустью признать, этот вопрос уже, скорее, решён, если речь идёт об окончании этой нитки", — заявил тем не менее пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер для Polskie Radio.
Германия, конечно же, к попыткам "блокировки" газопровода присоединяться не стала, чем
"… в очередной раз нарушила принципы энергетической солидарности".
"К сожалению, попытка блокады без европейской солидарности чрезвычайно трудная", — заявил Мюллер.
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