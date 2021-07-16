EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Байден разъяснил свою позицию по санкциям против партнёров "СП-2"
Авакова "попросил уйти с поста" лично Зеленский - Антон Геращенко
Водный апокалипсис в Германии: десятки погибших, сотни пропавших без вести
ЮНИСЕФ: почти 9 млн украинцев регулярно недоедают, экономя на продуктах
Как обезопасить себя от удара молнии, объяснил заслуженный спасатель
Экономист дал совет любителям хранить сбережения "под матрасом"
"Нормальной" погоды в России больше не будет никогда. Учёные объяснили, почему
Как не нарваться на лишние платежи при оформлении кредита, объяснил эксперт
Союз потребителей подтверждает повышение цен на продукты

Англия в период пандемии начала спиваться

Мир

В Англии наблюдается беспрецедентный ежегодный рост смертности из-за алкоголя во время пандемии COVID-19.

Англия в период пандемии начала спиваться

Таков вывод аналитиков Public Health England.

"Почти 7000 человек умерли от специфических для алкоголя заболеваний в 2020 году, — сообщает правительство Великобритании со ссылкой на новые данные, опубликованные PHE. — Ежегодное число таких смертей взлетело более чем на 1100 — или на 20% — в прошлом году по сравнению с предыдущим годом, что является одним из самых больших ежегодных приростов".

  • Алкогольная болезнь печени была самой распространенной причиной среди всех смертей, связанных с алкоголем, в Англии в прошлом году, составляя более 80% таких случаев.
  • На втором месте — смертность от психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением алкоголя — она выросла более чем на 10% за тот же период.
  • На третьем месте — смертность от алкогольных отравлений — "прирост" более чем на 15% в период с 2019 по 2020 год.

По данным правительства страны, повторные блокировки, опять закрывшие пабы, клубы и рестораны по всей Англии, не привели к падению потребления алкоголя, а наоборот — англичане начали пить еще больше.

"Магазины и супермаркеты продали более 12,6 миллиона дополнительных литров алкоголя в финансовом году между 2020 и 2021 годами. Это составило более чем 24%-ный рост по сравнению с предыдущим финансовым годом", — говорится в пресс-релизе правительства со ссылкой на данные группы потребительских закупок.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Русских мужчин губит водка
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Байден разъяснил свою позицию по санкциям против партнёров "СП-2"
Англия в период пандемии начала спиваться
Киев поможет Браззавилю, отправив 40 миротворцев
Не замена, а дополнение: Меркель разъяснила Вашингтону суть "СП-2"
Польша и Венгрия в суде будут объясняться за нелюбовь к ЛГБТ
"Семь лет держалась": в Киеве заявили, что Меркель "сдала" интересы Украины
Глава ВОЗ: мы поторопились исключить утечку COVID-19 из лаборатории
Авакова "попросил уйти с поста" лично Зеленский - Антон Геращенко
Водный апокалипсис в Германии: десятки погибших, сотни пропавших без вести
ЮНИСЕФ: почти 9 млн украинцев регулярно недоедают, экономя на продуктах
Популярное
Мир. Новости мира
Офицер из США объяснил, почему Украина оказалась в опасном положении

Украина, как оказалось, находится сегодня в весьма опасном положении. И дело не только в ситуации с Донбассом или "потерях" из-за Nord Stream 2.

Офицер из США объяснил, почему Украина оказалась в опасном положении
80 тысяч тонн российской нефти казахи тайно подарили украинцам
Происшествия
80 тысяч тонн российской нефти казахи тайно подарили украинцам
Политика. Новости и аналитика
Евродепутаты призывают к окончательному разрыву с Россией
Экономика и бизнес
В Банке Эстонии остался единственный золотой слиток
Любовь Степушова Показательная порка или продажные элиты: что происходит в ЮАР Любовь Степушова Усам Оздемиров Спасение обездоленных — чьих рук дело Усам Оздемиров Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
За что боролись: об Украине, компенсациях за "Потоки" и блондинках
Происшествия
В Германии из-за наводнения без вести пропали 60 человек. А дождь всё идёт
Турция договорится с "Талибаном"* и будет угрожать России
Военные новости
Турция договорится с "Талибаном"* и будет угрожать России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов Выборы 2021
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников