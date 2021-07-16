Англия в период пандемии начала спиваться

В Англии наблюдается беспрецедентный ежегодный рост смертности из-за алкоголя во время пандемии COVID-19.

Таков вывод аналитиков Public Health England.

"Почти 7000 человек умерли от специфических для алкоголя заболеваний в 2020 году, — сообщает правительство Великобритании со ссылкой на новые данные, опубликованные PHE. — Ежегодное число таких смертей взлетело более чем на 1100 — или на 20% — в прошлом году по сравнению с предыдущим годом, что является одним из самых больших ежегодных приростов".

Алкогольная болезнь печени была самой распространенной причиной среди всех смертей, связанных с алкоголем, в Англии в прошлом году, составляя более 80% таких случаев.

На втором месте — смертность от психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением алкоголя — она выросла более чем на 10% за тот же период.

На третьем месте — смертность от алкогольных отравлений — "прирост" более чем на 15% в период с 2019 по 2020 год.

По данным правительства страны, повторные блокировки, опять закрывшие пабы, клубы и рестораны по всей Англии, не привели к падению потребления алкоголя, а наоборот — англичане начали пить еще больше.

"Магазины и супермаркеты продали более 12,6 миллиона дополнительных литров алкоголя в финансовом году между 2020 и 2021 годами. Это составило более чем 24%-ный рост по сравнению с предыдущим финансовым годом", — говорится в пресс-релизе правительства со ссылкой на данные группы потребительских закупок.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.