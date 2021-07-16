В Англии наблюдается беспрецедентный ежегодный рост смертности из-за алкоголя во время пандемии COVID-19.
Таков вывод аналитиков Public Health England.
"Почти 7000 человек умерли от специфических для алкоголя заболеваний в 2020 году, — сообщает правительство Великобритании со ссылкой на новые данные, опубликованные PHE. — Ежегодное число таких смертей взлетело более чем на 1100 — или на 20% — в прошлом году по сравнению с предыдущим годом, что является одним из самых больших ежегодных приростов".
По данным правительства страны, повторные блокировки, опять закрывшие пабы, клубы и рестораны по всей Англии, не привели к падению потребления алкоголя, а наоборот — англичане начали пить еще больше.
"Магазины и супермаркеты продали более 12,6 миллиона дополнительных литров алкоголя в финансовом году между 2020 и 2021 годами. Это составило более чем 24%-ный рост по сравнению с предыдущим финансовым годом", — говорится в пресс-релизе правительства со ссылкой на данные группы потребительских закупок.
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