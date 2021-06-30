От 30 миллионов случаев до нуля: Китай победил малярию

Всемирная организация здравоохранения предоставила Китаю сертификацию страны, свободной от малярии.

"Это замечательный подвиг для страны, которая ежегодно регистрировала 30 миллионов случаев заболевания в 1940-х годах", говорится в заявлении, распространенном агентством. "Сегодня мы поздравляем китайский народ с избавлением страны от малярии, подчеркнул генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. - С этим объявлением Китай присоединяется к растущему числу стран, которые доказывают миру, что будущее без малярии является жизнеспособной целью".

ДЛЯ СПРАВКИ

Китай стал первым государством в Западно-Тихоокеанском регионе, признанным ВОЗ, свободным от малярии за более чем три десятилетия.

Другими странами, получившими этот статус, являются Австралия (1981 год), Сингапур (1982 год) и Бруней (1987 год).

Во всем мире 40 стран и территорий получили эту сертификацию, в том числе недавно Сальвадор, Алжир, Аргентина, Парагвай и Узбекистан.

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