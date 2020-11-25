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Биологи выяснили, когда комары переносят больше паразитов малярии

Наука

Биологи из Лозаннского университета в Швейцарии провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что комары переносят больше паразитов малярии в зависимости от того, когда они кусаются, сообщает ГЛАС.

Биологи выяснили, когда комары переносят больше паразитов малярии

Так, когда заражённую малярией птицу кусают комары кусают в течение трёх часов после её инфицирования, они переносят меньше паразитов малярии, чем те, которые позже кусают птицу. Этот же вывод относится и к людям.

Симптомами малярии являются жар и рвота, в некоторых случаях болезнь даже приводит к смерти. Малярия вызывается микробами группы Plasmodium. Заболевание распространяется, когда комары пьют кровь заражённого человека. Дело в том, что паразиты Plasmodium находятся в переваренной крови, а потом могут передаваться здоровому человеку, которого укусит комар.

Ранее генетики из Гарвардского университета смогли определить механизм, по которому комары выбирают себе жертву среди людей.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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