Биологи из Лозаннского университета в Швейцарии провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что комары переносят больше паразитов малярии в зависимости от того, когда они кусаются, сообщает ГЛАС.
Так, когда заражённую малярией птицу кусают комары кусают в течение трёх часов после её инфицирования, они переносят меньше паразитов малярии, чем те, которые позже кусают птицу. Этот же вывод относится и к людям.
Симптомами малярии являются жар и рвота, в некоторых случаях болезнь даже приводит к смерти. Малярия вызывается микробами группы Plasmodium. Заболевание распространяется, когда комары пьют кровь заражённого человека. Дело в том, что паразиты Plasmodium находятся в переваренной крови, а потом могут передаваться здоровому человеку, которого укусит комар.
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