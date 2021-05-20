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На Украине отреагировали на отказ США от санкций в адрес оператора "СП-2"

Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине восприняли отказ США от санкций в отношении компании-оператора газопровода "Северный поток-2" как нож в спину "своему стратегическому партнёру".

На Украине отреагировали на отказ США от санкций в адрес оператора "СП-2"

Накануне, 19 мая, издание Axios сообщило со ссылкой на два "осведомлённых источника", что администрация Джо Байдена намерена отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream AG (оператора строящегося газопровода "Северный поток-2") и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Эта новость вызвала широкий резонанс: администрацию 46-го американского президента обвинили в "пророссийскости" и "работе на Путина", а на Украине ожидаемо поднялся "плач Ярославны" по стремительно становящейся никому не нужной национальной газотранспортной системе (ГТС).

В частности, генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что запуск российского газопровода приведёт Украину к ежегодной потере шести миллиардов долларов, неизбежной консервации ГТС и стремительному росту внутренних тарифов на газ, сообщает "Свободная пресса".

"Законсервировать трубу без ущерба для всей системы можно максимум на год. После более длительного срока её уже не запустить, то есть, по сути, наша ГТС рискует превратиться в груду металлолома", — отметил экономист Алексей Кущ.

Аналитики посетовали, что действия США "наносят максимальный экономический ущерб" Украине, а не России, как бы того хотелось Киеву.

"Расчёты не оправдываются, уже вряд ли что-то сможет остановить запуск газопровода РФ до конца этого года", — признали на Украине.

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Северный поток-2 оставит Украину без штанов
Автор: Людмила Черткова
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