Байден намерен отказаться от санкций в адрес оператора СП-2

Администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций в адрес компании, отвечающей за строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом сегодня сообщил новостной сайт Axios, ссылающийся на два "осведомлённых источника".

По данным информаторов портала, решение "оставить в покое" Nord Stream 2 AG — оператора строящегося газопровода — и его исполнительного директора Маттиаса Варнига вызвало критику республиканцев и сторонников Дональда Трампа, которые уже заявили о "лицемерии демократов, которые годами утверждали, что 45-й президент был "русским агентом".

Морган Ортагус, пресс-секретарь Госдепартамента времен Трампа, назвала это "еще одной победой России” и добавила:

"Я не эксперт по энергетике, но отмена американских трубопроводов при одобрении российских, похоже, противоречит нашим национальным интересам…”

"План Б" по санкциям есть. Но он пока не озвучен

Демократы уверены:

есть некий "план Б", чтобы "остановить проект по-другому". В частности, обложить санкциями "несколько российских кораблей".

Тем более, что, как отмечает Axios, представитель Госдепартамента "ясно сказал":

компании, участвующие в "Северном потоке-2", могут столкнуться с санкциями и Белый дом будет "продолжать подчеркивать сильную двухпартийную оппозицию США этому российскому проекту пагубного влияния".

"Администрация Байдена ясно дала понять, что газопровод" Северный поток-2 " — это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, а также безопасности Украины и ее восточных союзников и партнеров по НАТО, — цитирует издание слова своего источника.- Отказ же от санкций в отношении оператора "Северного потока-2" создает рычаги влияния на нее, учитывая, что компания будет знать, что в любой момент США могут восстановить санкции".

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