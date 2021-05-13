Вместо Джо Байдена должность главы государства должен был занять его сын Бо. Об этом рассказал для MSNBC сам президент.
Неожиданные для многих подробности привёл Джо Байден, отвечая на вопрос о Бо ближе к концу беседы, которая в целом крутилась вокруг вопросов борьбы с коронавирусом.
"Вы меня всегда застаёте врасплох с [вопросами о] Бо, благослови его Господь. Он должен был бы сидеть в этом кресле", — высказался Байден.
Напомним, что Бо Байден скончался в 2015 году, причиной смерти стал рак мозга. Бо был старшим сыном нынешнего лидера США, ему было 46 лет. С 2007 по 2015 годы он занимал пост генпрокурора штата Делавэр и ушёл с него незадолго до своей кончины.
Согласно данным американских СМИ, Бо умер в момент, когда Джо Байден думал, идти ли ему на выборы 2016 года. По итогам Байден отказался от гонки, хотя известно, что Бо просил отца участвовать в борьбе за президентское кресло.
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