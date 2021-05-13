Байден рассказал, кто должен был стать американским президентом

Вместо Джо Байдена должность главы государства должен был занять его сын Бо. Об этом рассказал для MSNBC сам президент.

Неожиданные для многих подробности привёл Джо Байден, отвечая на вопрос о Бо ближе к концу беседы, которая в целом крутилась вокруг вопросов борьбы с коронавирусом.

"Вы меня всегда застаёте врасплох с [вопросами о] Бо, благослови его Господь. Он должен был бы сидеть в этом кресле", — высказался Байден.

Напомним, что Бо Байден скончался в 2015 году, причиной смерти стал рак мозга. Бо был старшим сыном нынешнего лидера США, ему было 46 лет. С 2007 по 2015 годы он занимал пост генпрокурора штата Делавэр и ушёл с него незадолго до своей кончины.

Согласно данным американских СМИ, Бо умер в момент, когда Джо Байден думал, идти ли ему на выборы 2016 года. По итогам Байден отказался от гонки, хотя известно, что Бо просил отца участвовать в борьбе за президентское кресло.

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