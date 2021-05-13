Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кадыров раскритиковал Хабиба за отсутствие флага России во время боёв
Россияне берут микрозаймы из-за нехватки денег на еду
В Благовещенске задержан "последователь" казанского стрелка
Влад Топалов неделю голодал из-за перенесённой операции
Оружие, техника, внешняя поддержка: министр Чада о силах оппозиции
Эксперт рассказал, как защитить сбережения от долларовой инфляции
В Японии - уже 39 смертей после прививки Pfizer. Что говорит Минздрав?
В ГД подняли "оружейный" вопрос и готовятся ужесточать ответственность
100 американских боевых самолётов стянет Пентагон к российской границе

Байден рассказал, кто должен был стать американским президентом

Мир

Вместо Джо Байдена должность главы государства должен был занять его сын Бо. Об этом рассказал для MSNBC сам президент.

Байден рассказал, кто должен был стать американским президентом

Неожиданные для многих подробности привёл Джо Байден, отвечая на вопрос о Бо ближе к концу беседы, которая в целом крутилась вокруг вопросов борьбы с коронавирусом.

"Вы меня всегда застаёте врасплох с [вопросами о] Бо, благослови его Господь. Он должен был бы сидеть в этом кресле", — высказался Байден.

Напомним, что Бо Байден скончался в 2015 году, причиной смерти стал рак мозга. Бо был старшим сыном нынешнего лидера США, ему было 46 лет. С 2007 по 2015 годы он занимал пост генпрокурора штата Делавэр и ушёл с него незадолго до своей кончины.

Согласно данным американских СМИ, Бо умер в момент, когда Джо Байден думал, идти ли ему на выборы 2016 года. По итогам Байден отказался от гонки, хотя известно, что Бо просил отца участвовать в борьбе за президентское кресло.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сто дней у власти: что сделал Джо Байден на посту президента США
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
В Благовещенске задержан "последователь" казанского стрелка
Байден рассказал, кто должен был стать американским президентом
Влад Топалов неделю голодал из-за перенесённой операции
Мишель Обама боится стать жертвой полицейского-расиста
Оружие, техника, внешняя поддержка: министр Чада о силах оппозиции
Хадж 2021: власти королевства будут сокращать квоты на паломников для всех стран
Эксперт рассказал, как защитить сбережения от долларовой инфляции
В Японии - уже 39 смертей после прививки Pfizer. Что говорит Минздрав?
В ГД подняли "оружейный" вопрос и готовятся ужесточать ответственность
100 американских боевых самолётов стянет Пентагон к российской границе
Популярное
Происшествия
Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"

Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.

Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Криминал
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Общество
Почему казанский стрелок выбрал своей мишенью именно 8 "А" класс
Общество
Отец одной из убитых в Казани школьниц высказался по поводу трагедии
Соломон Соловьев Знак зодиака 13 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Когда в экономике не всё идёт по плану Усам Оздемиров Любовь Степушова Расстрел в Казани: зачем нам государство, которое не может нас защитить Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Сказано небескорыстно: Поргина осудила Проклову за скандальные признания
Мир. Новости мира
Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена
Медики выяснили, как дёшево избавиться от большого живота
Ваше здоровье
Медики выяснили, как дёшево избавиться от большого живота
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников