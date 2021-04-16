"Меры гегемона": Китай о новых санкциях США против РФ

Новое заявление по поводу антироссийских санкций США прозвучало из Китая. Пекин считает действия Вашингтона "проявлением гегемонии".

Напомним, что ранее президент США Джо Байден поставил подпись на указе об антироссийских санкциях. Также он упомянул их в своей речи касательно России и отношений с ней.

По мнению официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, новые санкции — это "мера гегемона". Кроме того, они введены в одностороннем порядке.

"Новые санкции США против России — однобокие меры гегемона, против которых выступает всё мировое сообщество", — уточнил Лицзянь на брифинге 16 апреля.

Поднебесная, к слову, также неоднократно становилась целью американских санкций и отвечала своими собственными. Так, по данным МИД КНР, 27 марта Китай ввёл ограничения для ряда жителей Канады и США в ответ на американские и канадские санкции по "нарушениям прав человека" в Синьцзяне.

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