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"Меры гегемона": Китай о новых санкциях США против РФ

Мир

Новое заявление по поводу антироссийских санкций США прозвучало из Китая. Пекин считает действия Вашингтона "проявлением гегемонии".

"Меры гегемона": Китай о новых санкциях США против РФ

Напомним, что ранее президент США Джо Байден поставил подпись на указе об антироссийских санкциях. Также он упомянул их в своей речи касательно России и отношений с ней.

По мнению официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, новые санкции — это "мера гегемона". Кроме того, они введены в одностороннем порядке.

"Новые санкции США против России — однобокие меры гегемона, против которых выступает всё мировое сообщество", — уточнил Лицзянь на брифинге 16 апреля.

Поднебесная, к слову, также неоднократно становилась целью американских санкций и отвечала своими собственными. Так, по данным МИД КНР, 27 марта Китай ввёл ограничения для ряда жителей Канады и США в ответ на американские и канадские санкции по "нарушениям прав человека" в Синьцзяне.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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