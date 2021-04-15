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Байден поставил подпись на указе о санкциях против России

Мир

Новые подробности по санкциям США: президент США Джо Байден подписал соответствующий указ.

Байден поставил подпись на указе о санкциях против России

Вашингтон, в частности, готов выслать российских дипломатов. Об этом сообщило издание The Washington Post, чуть позже данные подтвердил Белый дом.

Согласно указу Байдена:

  • ожидается высылка 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
  • американские компании больше не могут напрямую покупать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином России.

Кроме того, пишет The Washington Post, и ЕС, и НАТО санкции поддержат, но собственных не введут. Позднее данные подтвердились: представители альянса сообщили, что поддерживают "меры реагирования на дестабилизирующую деятельность России".

Кроме того, в НАТО не преминули уточнить, что продолжат тесную работу для ответа на "представляющие угрозу евроатлантической безопасности" действия РФ.

Издание также уточнило, что 10 высылаемых дипломатов, согласно источникам в администрации страны, упоминались как "сотрудники разведки, работающие под дипломатическим прикрытием".

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США готовы выслать дипломатов РФ и ввести новые санкции: в СМИ назвали дату
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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