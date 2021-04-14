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Блинкен и Столтенберг обсудили Украину и "агрессивное строительство" РФ

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Продолжается нагнетание напряжённости на Украине: в поддержку страны высказались генсек НАТО и госсекретарь США. Йенс Столтенберг и Энтони Блинкен пообщались в Брюсселе, придя к общему знаменателю: Украине нужна помощь, и её продолжат оказывать.

Блинкен и Столтенберг обсудили Украину и "агрессивное строительство" РФ

Согласно документу, которые представила позднее пресс-служба Госдепа США, Столтенберг и Блинкен обсудили такие вещи, как "военное строительство России" и "поддержку Украины".

"Стороны обсудили срочную необходимость прекращения агрессивного военного строительства России вдоль границ с Украиной и в Крыму. Госсекретарь и генсек согласились в том, что НАТО необходимо продолжать оказывать поддержку Украине", — указано в документе.

Напомним, что ранее Россия неоднократно подвергалась критике за манёвры внутри своих границ — представители Запада усмотрели в них "эскалацию" ситуации в Донбассе. Американский канал CNN позднее даже снял репортаж — правда, не совсем достоверный.

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Украина и Грузия предлагают США сделку в обмен на членство в НАТО
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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