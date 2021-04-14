Блинкен и Столтенберг обсудили Украину и "агрессивное строительство" РФ

Продолжается нагнетание напряжённости на Украине: в поддержку страны высказались генсек НАТО и госсекретарь США. Йенс Столтенберг и Энтони Блинкен пообщались в Брюсселе, придя к общему знаменателю: Украине нужна помощь, и её продолжат оказывать.

Согласно документу, которые представила позднее пресс-служба Госдепа США, Столтенберг и Блинкен обсудили такие вещи, как "военное строительство России" и "поддержку Украины".

"Стороны обсудили срочную необходимость прекращения агрессивного военного строительства России вдоль границ с Украиной и в Крыму. Госсекретарь и генсек согласились в том, что НАТО необходимо продолжать оказывать поддержку Украине", — указано в документе.

Напомним, что ранее Россия неоднократно подвергалась критике за манёвры внутри своих границ — представители Запада усмотрели в них "эскалацию" ситуации в Донбассе. Американский канал CNN позднее даже снял репортаж — правда, не совсем достоверный.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.