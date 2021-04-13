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Захарова оценила сюжет, в котором украинские танки стали российскими

Политика

Очередной удивительной историей порадовали мир американские СМИ. Команда канала CNN, как оказалось, решила сделать репортаж о ситуации в Донбассе, но не смогла (намеренно или случайно) отличить российскую и украинскую технику.

Захарова оценила сюжет, в котором украинские танки стали российскими

В репортаже от CNN представлен момент, который описан как "стягивание техники РФ к границам Украины". При этом на видео показаны украинские танки на украинской территории.

Указать на нелепость работы CNN решила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Facebook она попросила журналистов CNN уделять свой профессии побольше времени, потому что ситуация "неприлична"

"Дорогой телеканал CNN и его дружный коллектив. Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма.

Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне", — написала Захарова.

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Unprecedented footage shows front line of Ukrainian conflict
Автор: Константин Шапров
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