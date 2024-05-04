Используйте эти запахи, чтобы избавить питомца от вредных привычек: засекреченные техники обнародованы

Стало известно, какие запахи не любят кошки

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Во множестве ароматов существуют те, что неприятны каждой кошке на планете. Знание этих запахов может быть полезным для владельцев: например, они помогут отучить кошку принимать прихожую за туалет.

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На первом месте — цитрусовые ароматы, такие как лимон, лайм, апельсин и грейпфрут.

Следующий в списке — запах лаванды в сочетании с эвкалиптом. Однако, стоит помнить, что сами растения могут быть слегка токсичными для кошек, так что использовать можно только их ароматы, но не держать дома живые растения.

Также эффективны розмарин и тимьян. В отличие от предыдущих, эти растения безопасны для кошек, в то время как их эфирные масла могут быть вредны.

Завершает список перец, который содержит капсаицин. Этот компонент может высвобождать потенциально токсичные соединения, поэтому использовать перец для отпугивания кошек следует с осторожностью, чтобы не навредить их здоровью.