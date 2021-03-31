Из здания американского конгресса эвакуировали людей

Из офисного здания палаты представителей американского Конгресса пришлось временно эвакуировать людей.

Как сообщает, ссылаясь на источник, телеканал АВС News, в одном из кабинетов обнаружили странно выглядящий пакет. Позже сообщалось, что эвакуация остановлена.

4 марта американские конгрессмены отменяли заседание после получения данных о том, что "вновь возможен штурм Капитолия" после событий 6 января. Тогда в здание врывались раздосадованные итогами выборов сторонники Дональда Трампа, что кончилось жертвами и пострадавшими.