Из офисного здания палаты представителей американского Конгресса пришлось временно эвакуировать людей.
Как сообщает, ссылаясь на источник, телеканал АВС News, в одном из кабинетов обнаружили странно выглядящий пакет. Позже сообщалось, что эвакуация остановлена.
4 марта американские конгрессмены отменяли заседание после получения данных о том, что "вновь возможен штурм Капитолия" после событий 6 января. Тогда в здание врывались раздосадованные итогами выборов сторонники Дональда Трампа, что кончилось жертвами и пострадавшими.
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