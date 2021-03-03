Американские конгрессмены решили не проводить сегодня заседание после получения данных о том, что сегодня вновь возможен штурм Капитолия, пишет Washington Post.
Кто именно вновь попытается ворваться в святая святых законодательства США, неизвестно. Служба безопасности якобы сообщает о некой «неизвестной вооруженной группировке». Ранее меры безопасности были усилены полицией Капитолия.
6 января штурм здания предприняли сторонники тогда еще действующего президента США Дональда Трампа после митинга в Вашингтоне. В результате беспорядков есть жертвы. При этом Хиллари Клинтон и Нэнси Пелоси призвали к расследованию роли в беспорядках Владимира Путина. Они обе считают, что тот лично приказал идти на штурм.
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