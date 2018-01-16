В США в Калифорнии добропорядочная на вид супружеская ара оказалась семейкой монстров. 49-летняя Луиза и 57-летний Девид Терпин из города Перрис арестованы за многочисленные издевательства над своими 13 детьми, сообщают местные СМИ.
Супруги держали прикованными на цепях своих детей в возрасте от 2 до 29 лет. Дети сидели в жутком, темном, вонючем помещении, одной из дочерей удалось вырваться из плена и обратиться в полицию. 17-летней девушке вначале не поверили. В доме ее родителей была зарегистрирована частная школа, глава семьи числился там директором.
Все это время супруги изображали счастливую семью и не вызывали своим поведением никаких подозрений. На своей странице в соцсети они активно делились фотографиями со свадьбы, семейными снимками с торжеств, поездками в парк развлечений. Хотя у семьи, как сейчас выясняется, были серьезные финансовые трудности.
Соседи понятия не имели, что происходит у них в доме: «Мы только что узнали из соцсетей и из новостей, что в этой семьей держали 13 детей в заложниках, родители приковывали их цепями к кровати. В это невозможно поверить», «Детей мы как-то не видели. Разве что пару раз, когда они все вместе вышли из машины и зашли в дом. Дети никогда не были одни - всегда при родителях».
В настоящее время все 13 бывших заложников находятся в больницах, где их ограждают от внимания журналистов. Супруги Терпин задержаны. Им предъявлены обвинения в пытках и действиях, поставивших жизнь детей под угрозу.
Родители не смогли объяснить полицейским, по какой причине обращались с детьми подобным образом.
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