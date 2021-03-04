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Автор шутки про "обмен вакцин на Закарпатье" извинился перед украинцами

Мир

Вслед за главой МИД Словакии за неудачную шутку на тему Украины и "Спутника V" извинился и её автор, премьер-министр страны Игорь Матович.

Автор шутки про "обмен вакцин на Закарпатье" извинился перед украинцами

Напомним, что шутка заключалась в следующем: если Россия даёт Словакии вакцину "Спутник V", Словакия взамен отдаёт России территории Закарпатской Украины.

Шутка вызвала бурю возмущения в Киеве: дипломаты предложили Матовичу "меняться на регионы Словакии" и отметили, что подобный "юмор" прискорбен. Ранее за шутку пришлось извиниться главе словацкого МИД Ивану Корчоку.

"Словацкая позиция к территориальной целостности Украины всегда была очень ясной.

Соблюдение международного права является обязательным. Прошу прощения у всех украинцев за мою неподобающую реакцию, которая могла подорвать их справедливые усилия.

Словаччина — твій друг", — извинился Матович в Twitter, написав финальную строчку на украинском языке.

 

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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