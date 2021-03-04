МИД Словакии извинился за шутку про Украину, "Спутник V" и Закарпатье

Оперативно оценить ситуацию и вовремя извиниться перед Украиной смогли и в МИД Словакии. Глава ведомства признал, что шутка про Закарпатье была неудачной.

Напомним, что ранее словацкий премьер Игор Матович позволил себе шутку следующего содержания: если стране предоставят "Спутник V", власти в обмен отдадут России территории Закарпатской Украины.

Киев шутки не понял и заявил, что слова подобного рода слова "затрагивают территориальную целостность страны" и являются "некорректными". Также, по мнению украинских дипломатов, подобная риторика рушит "добрососедскую, дружескую атмосферу".

Как стало известно 4 марта, глава МИД Словакии Иван Корчок лично принёс извинения своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе и подчеркнул: слова Матовича "неадекватны". Об этом Корчок рассказал через Facebook.