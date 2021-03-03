Регионы Германии смогут смягчить режим, вызванный пандемией

C 8 марта в ряде регионов Германии будут смягчать ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Имеются в виду территории с низким уровнем заболеваемости, пишет РИА «Новости».

По словам канцлера Ангелы Меркель, возможно открытие розничных магазинов, а также для посещений строго по записи - музеи, галереи, зоопарки и ботанические сады. Через две недели при стабильной или снижающейся заболеваемости возможны дополнительные послабления. Так, не ранее 22 марта это может затронуть общепит, театры, концертные и оперные залы, кинотеатры, если будут делаться экспресс-тесты.

Данные перемены будут касаться конкретных регионов. Общенациональные ограничения будут активны далее до 28 марта.

Месяц назад министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что Берлин будет открыт для импорта вакцин против COVID-19 из России и Китая, поскольку правительство ищет способы преодолеть нехватку доз в стране.