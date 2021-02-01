"Деваться нам некуда, поэтому давайте свою вакцину" - Германия

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что Берлин будет открыт для импорта вакцин против COVID-19 из России и Китая, поскольку правительство ищет способы преодолеть нехватку доз в стране.

"Независимо от страны, в которой производится вакцина, если они безопасны и эффективны, они могут помочь справиться с пандемией", — сказал Шпан газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Комментарии немецкого министра прозвучали еще до того, как Владимир Чижов, постоянный представитель России при ЕС, сообщил, что Москва не только открыта для продажи своей вакцины Sputnik V, но и поделится информацией о том, как она производится.

В интервью РИА Новости, Чижов пояснил, что Москва предложит всем заинтересованным странам пробную партию. Если они одобрят препарат, можно будет заключить сделку по производству на их собственной территории.

"Прежде всего, мы должны привить наше население, — сказал Чижов. — Однако мы готовы поделиться не только готовой вакциной, но и, что очень важно, технологией ее производства."

Напомним, "Спутник-V" уже зарегистрирован в нескольких странах, включая Аргентину, ОАЭ и Венгрию.

В пятницу официальный твиттер-аккаунт вакцины Sputnik V, сообщил, что РФПИ сможет предоставить ЕС 100 миллионов доз во втором квартале 2021 года. Это будет подлежать утверждению Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).

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