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Украина в шоке: Германия почти готова закупать российскую вакцину

Мир

Правительство Германии готово к рассмотрению вопроса о регистрации российской вакцины от коронавируса. И намерено рекомендовать сделать то же самое руководству всего Евросоюза.

Об этом в "Телеграм" сообщил Александр Рар, известный немецкий политолог, который считает, что к этому решению немецких чиновников подвел не столько успех российской вакцины в мире, сколько "эгоистическая позиция США и Англии в вопросах распределения препаратов":

Украина в шоке: Германия почти готова закупать российскую вакцину. пост
(c)t.me/AleksandrRar

Как отмечает издание "Новый день", первыми на новость отреагировали украинцы, которые недавним решением президента Зеленского на законодательном уровне лишились возможности закупать российскую вакцину.

Известные украинские блогеры отмечают, что команде Зеленского грозит окончательная потеря лица внутри страны, а пропагандистская кампания Киева против российской вакцины оказалась на грани полного провала.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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