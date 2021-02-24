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Макрон рассказал о борьбе с хакерами и получил от них "ответ"

Мир

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона касательно борьбы с хакерами, видимо, не понравились хакерскому сообществу страны. Пока президент объяснял населению, как будет защищать государство от кибератак, хакеры выкладывали в открытый доступ итоги очередного "набега".

Макрон рассказал о борьбе с хакерами и получил от них "ответ"

Напомним, что 18 февраля Макрон написал в своём Twitter: у властей есть новая стратегия борьбы с киберпреступностью.

"В том что касается кибербезопасности, важно сотрудничество полиции и судебной власти. Мы обращаем на это внимание, и это уже позволило нам свернуть преступные сети и задержать киберпреступников.

Мы также должны поддерживать решения по усилению кибербезопасности всеми организациями, как частными, так и государственными. В частности, я говорю о медицинских учреждениях", — написал Макрон.

Уже 23 февраля Макрон получил "ответ". Как пишет французская Liberation, в открытом доступе появились данные 491 840 пациентов различных клиник, которые пугают детальностью. Из них можно узнать не только номера страховки и адреса, но и прописанные лекарства.

В Liberation уточняют, что такая атака стала возможна из-за унификации программного обеспечения, а на сбор базы хакеры затратили около пяти лет.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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