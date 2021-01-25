Рост против стабилизации: Ле Пен стала популярнее Макрона

Не слишком оптимистичные новости для Эммануэля Макрона: лидер Франции в преддверии выборов-2022 теряет доверие населения.

Данные последних опросов от Harris Interactive показывают: французы всерьёз задумались над тем, чтобы вывести в президенты Марин Ле Пен. на текущий момент ей готовы отдать голоса 26-27% французов, тогда как Макрону — 23-24%.

Интересно, что подобный опрос в 2017 году (по данным L'Opinion) показал не кардинально, но иную картину: Ле Пен поддержал 21%, Макрона — 24%. Таким образом, если Ле Пен своими действиями постепенно наращивает избирательную базу, то Макрону удаётся лишь стабилизировать её.

На рейтинги Макрона сильно давит как непростая экономическая обстановка в стране (из-за которой на митинги выходили даже рестораторы), так и "пресс" миграционной политики. Также власти страны задумали ряд очень спорных законов — например, французы могут попасть в тюрьму, просто сфотографировав полицейского.

И хватит ли Макрону одного года, чтобы вернуть народную любовь, сказать сложно.