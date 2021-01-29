"Демократия в действии": Google заблокировал украинского экс-дипломата

Продолжается блокировка социальными сетями и крупными сайтами различных политиков и власть имущих.

На этот раз выделиться решили в Google: компания заблокировала аккаунт Андрея Телиженко, бывшего работника посольства Украины в США.

Прокомментировал ситуацию сам пострадавший: по его словам, он уходит в Telegram, а виновата в блокировке "администрация Байдена".

"Свобода и демократия в действии от "большевистского" режима администрации Байдена. Мы будем продолжать на независимых платформах Telegram", — написал Телиженко в Facebook.

Также Штаты ранее "порадовали" представителя Украины персональными санкциями, а причину указали простую — Телиженко якобы вмешивался в выборный процесс США.

Напомним, что ситуация с бесконтрольной блокировкой IT-гигантами аккаунтов политиков и чиновников по всему миру привела к "потерям" и среди соцсетей. Конкурент Twitter, Parler, оказался "жертвой" политических игр и в результате оказался "выключен".