Как политика "убила" соцсеть: взлёт и падение Parler

После того как Дональда Трампа заблокировали в Twitter, его сторонники начали искать альтернативную площадку для дискуссий. К месту пришёлся Parler — сервис, весьма похожий по функционалу на Twitter и Facebook.

Представители республиканцев, которые давно пользовались Parler, не замедлили поприветствовать "новичков".

"Патриоты, добро пожаловать в последнюю цитадель свободы в интернете!" — сообщил в своём послании через Parler конгрессмен-республиканец Девин Нуньес.

Однако рост аудитории, который перекрыл все рекорды (примерно 4,5 млн человек за пять дней), видимо, "не устроил" вышестоящие компании. В итоге серверы Parler были остановлены представителями Amazon Web Services.

На текущий момент генеральный директор Parler Джон Матце не уверен, запустится ли сервис снова хоть когда-нибудь.

"Это может никогда не случиться. Мы ещё не знаем", — рассказал он для The Wrap.

Несмотря на поданный от Parler иск, в котором команда Amazon обвиняется в "убийстве бизнеса", проблемы Parler не исчезают. И руководство, и пользователи "последней цитадели свободы" видят в этом явно политические мотивы.