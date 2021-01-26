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ЕС отказался далее поддерживать Хуана Гуайдо

Мир » Европа » Евросоюз

27 государств ЕС заявили, что больше не признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, несмотря на призыв Европейского парламента к правительствам блока не понижать его статус.

ЕС отказался далее поддерживать Хуана Гуайдо

После встречи в Брюсселе Европейский совет заявил, что "глубоко сожалеет" о том, что парламентские выборы в Венесуэле 6 декабря 2020 года, на которых Гуайдо был свергнут с поста главы парламента, не были проведены демократическим путем.

Не признавая Гуайдо законным главой государства, совет осудил руководство президента Николаса Мадуро, заявив, что он не помог положить конец "глубокому политическому кризису" Венесуэлы после его спорного переизбрания в 2018 году.

Совет также призвал освободить политических заключенных и обеспечить безопасность политических оппонентов Мадуро, включая Гуайдо, которого он назвал "привилегированным собеседником", а также призвал оппозицию объединиться против президента.

Напомним, на прошлой неделе администрация президента США Джо Байдена подтвердила свою поддержку Гуайдо, а новый госсекретарь Энтони Блинкен пообещал новые" более эффективные " санкции в попытке отстранить Мадуро от власти.

Автор: Ольга Лебедева
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