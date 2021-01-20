Администрация Байдена продолжит признавать Гуайдо президентом Венесуэлы

Администрация избранного президента США Джо Байдена продолжит признавать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом южноамериканской страны.

Так заявил новый госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед членами Сената.

По его словам, Байден будет стремиться "более эффективно нацелить" санкции на страну, чтобы, "наконец", свергнуть президента Николаса Мадуро.

Также Блинкен пообещал, что Штаты увеличат гуманитарную помощь Венесуэле.

Напомним, Соединённые Штаты наряду с десятками других стран признали Гуайдо — лидера оппозиционной венесуэльской Национальной ассамблеи — президентом страны в январе 2019 года, утверждая, что переизбрание Мадуро в 2018 году было сфальсифицировано.

"Нам нужна эффективная политика, которая может восстановить демократию в Венесуэле, начиная со свободных и справедливых выборов", — сказал Блинкен.

Мадуро называет Гуайдо марионеткой США, стремящейся свергнуть его в результате государственного переворота. Его союзники выразили ранее желание вступить в переговоры с администрацией Байдена после многолетней напряженности и эскалации американских санкций.