Верховный суд Венесуэлы признал Хуана Гуайдо самозванцем

Верховный суд Венесуэлы признал "абсолютно недействительным" и "незаконным" продление мандата Хуана Гуайдо в парламенте страны, проведенное депутатами от радикальной оппозиции.

Согласно постановлению № 0274, продление мандата не имеет юридической силы.

"Это посягательство на верховенство права и все государственные органы со стороны группы депутатов Национального Собрания, органа, который находится в неуважении к суду и действия которого абсолютно незаконны", — говорится в тексте решения суда.

Как следует из документа, "факт продления парламентских полномочий направлен на подрыв акта установки нового собрания на конституционный период 2021–2026 годов, который запланирован на 5 января 2021 года".

В связи прокуратуре поручено "провести уголовное расследование" произошедшего:

"Индивидуальное и/или коллективное незнание внутреннего или внешнего характера избирательного процесса, явно подтвержденного и одобренного избирательной властью, является силовым актом, противоречащим правовой системе и международному праву", — говорится в решении.

Кроме того, Верховный суд Венесуэлы просил Генпрокуратуру определить и количественно оценить ущерб общественному имуществу в результате действий Гуайдо, "и направить его результаты в соответствующие органы для установления уголовной, гражданской и административной ответственности".