Капитолий США стал военной базой и останется ей до инаугурации Байдена

В Вашингтоне приняты беспрецедентные меры безопасности на время голосования по импичменту в Палате представителей - в здании Капитолия впервые со времен Гражданской войны размещены солдаты Нацгвардии.

Фотографии, на которых члены Национальной гвардии спят на полу Капитолия США стали вирусными в соцсетях.

Exhausted, Armed National Guard Members Sleep on Capitol Floor https://t.co/he72kP5IdW — TMZ (@TMZ) January 13, 2021

"Ну, это то, что я думал, что никогда не увижу", - заявил американский редактор Daily Telegraph Бен Райли-Смит.

Well this is something I thought I’d never see. National Guard members getting rest in the Capitol, guns by their sides, under the busts of Lincoln and Washington. pic.twitter.com/CVDshN76eY — Ben Riley-Smith (@benrileysmith) January 13, 2021

Старший корреспондент Си-эн-эн в Вашингтоне Джефф Зелени отметил, что "в отличие от членов Палаты представителей, которые предпочитают оставаться в своих офисах, чтобы либо сэкономить деньги, либо сделать какой-то момент, у них нет домашнего тренажерного зала или душа, чтобы использовать их."