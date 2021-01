В Вашингтоне приняты беспрецедентные меры безопасности на время голосования по импичменту в Палате представителей - в здании Капитолия впервые со времен Гражданской войны размещены солдаты Нацгвардии.

Фотографии, на которых члены Национальной гвардии спят на полу Капитолия США стали вирусными в соцсетях.

"Ну, это то, что я думал, что никогда не увижу", - заявил американский редактор Daily Telegraph Бен Райли-Смит.

Well this is something I thought I’d never see. National Guard members getting rest in the Capitol, guns by their sides, under the busts of Lincoln and Washington. pic.twitter.com/CVDshN76eY