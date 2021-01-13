В Европарламенте прокомментировали слухи об исчезновении Джека Ма

Поступающие из Китая данные о том, что один из известнейших китайских бизнесменов, владелец Alibaba Джек Ма внезапно исчез, удивили и взволновали представителей Европарламента.

По данным, которые приводит Funke, в Европарламенте прокомментировали ситуацию с Ма как "повод для серьёзной тревоги". Зампредседателя Европарламента (ЕП) Никола Бер добавила: к сожалению, пока обстоятельства неизвестны, но подобное случалось и раньше.

"[В случае подтверждения] это было бы не первым случаем, когда Пекин показывает собственной стране и мировой общественности, кто в доме хозяин в ситуации, когда кто-то критикует китайских руководителей высшего звена", — уточнила Бер.

По данным Funke, попавший ранее в немилость китайских властей Джек Ма не показывался на публике с конца октября 2020 года.

Напомним, что ранее Ма активно критиковал как китайские банки, так и денежную политику властей страны.