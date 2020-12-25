"Папа Ма": обвинения владельца AliExpress как "зеркало" развития Китая

Несмотря на всю успешность Джека Ма, который показал всему Китаю путь "из народа в миллиардеры", ни власти, ни обычные жители его уже не любят. Что случилось с "Папой Ма" — и почему человек, ранее бывший примером, стал почти изгоем?

Прозвище "Папа Ма" бизнесмену дали в китайском Интернете. Когда-то он был примером успеха, тем, на кого хотелось равняться. Простой пример: после того, как Дональд Трамп выиграл выборы, Ма стал первым китайцем, с которым он встретился. Также Ма работал с китайскими звездами сцены, помогал писать картины и всячески подавал пример амбициозным молодым китайцам.

Однако по мере того, как бизнес Ма рос, он сталкивался со всё большим количеством проблем, виновником которых называл китайские власти. Он критиковал банки, называя их "нечестными ломбардами", был недоволен политикой регуляции курса юаня и занимался прочими вещами, которые не устраивали китайское правительство.

К недовольству властей мастерски "подключили" и народный гнев. Так, простые китайцы очень не любят компанию Ма Ant Group, которая занимается кредитованием. Проблемы с трудоустройством и понимание того, что стать "как Ма" уже не просто сложно, а практически невозможно, подлили масла в огонь.

"Выдающегося народного миллиардера, такого как Джек Ма, обязательно повесят наверху фонарного столба", — написал анонимный комментатор под одним из постов с критикой Ма. Пост, к слову, набрал 122 000 лайков.

Однако под поверхностью "бичевания Ма" скрывается интересная ситуация. Власти Китая встали перед дилеммой: либо тотальный контроль, либо динамичная экономика.

"У вас может быть либо абсолютный контроль, либо динамичная, инновационная экономика. Но вряд ли у вас может быть и то, и другое", — заявил Фред Ху, основатель инвестиционной компании Primavera Capital Group (Гонконг).

Так что "дело Ма", которого "взяли на карандаш" китайские антимонопольщики, может оказаться гораздо интереснее, чем кажется. И результат о многом скажет: можно будет спрогнозировать "китайский фарватер" развития.