Владелец компаний Alibaba, AliExpress и ряда других, один из самых богатых китайских бизнесменов Джек Ма оказался на "прицеле" контролирующих органов. Против Ма начали расследование в Главном государственном управлении Китая.
По данным китайских СМИ, бизнесмена обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства. В Forbes Real-Time уточняют масштаб проблем для бизнеса Ма: буквально за сутки его капитал "просел" на 3,5 млрд долларов.
Несмотря на это, в компании сообщили о готовности работать с властями и спокойно продолжать торговлю в обычном режиме, игроков на биржах этот довод не убедил. Акции Alibaba на крупной бирже NASDAQ упали в цене на 13,3% за 24 часа, на биржах Гонконга — на 8,1%.
Напомним, что суммарно бизнесмен владеет состоянием в 57,3 млрд, так что "удар" достаточно серьёзный.
Ма, к слову, известен резкой критикой китайской манеры работы в банковской сфере.
"Китайские банки ведут себя как "ломбарды", давая ссуды только тем, кто может предоставить залог", — сообщал Ма.
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