Турция приглашает Грецию возобновить переговоры по Средиземноморью

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция предложила возобновить переговоры с Грецией по углеводородным ресурсам в Восточном Средиземноморье, поскольку Анкара хочет улучшить отношения с Евросоюзом.

Напомним, отношения соседей и членов НАТО - Турции и Греции - испортились на фоне конфликта из-за прав на морскую разведку в Средиземном море. Афины и Анкара провели 60 раундов переговоров в период с 2002 по 2016 год. В прошлом году Греция отказалась возобновить переговоры после того, как Турция направила в спорный район сейсморазведочное судно.

"Мы хотим сделать официальное приглашение. С сегодняшнего дня мы настоятельно призываем Грецию начать предварительные переговоры, причем первая встреча должна состояться в январе месяце, - сказал Чавушоглу. - Значит, у Греции сейчас нет оправданий."

МИД Греции в ответ заявил, что Афины не получили официального приглашения от Турции. Однако греки "выразили намерение ответить на любое такое приглашение... по вопросу демаркации исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и континентального шельфа".

ЕС пригрозил ввести санкции в отношении Анкары на фоне ее спора как с Грецией, так и с греками-киприотами по поводу прав на оффшорные ресурсы, но этот шаг был отложен до марта.

На 12 января запланирована встреча Чавушоглу с послами ЕС в Анкаре. На повестке дня также стоит миграционная сделка и Таможенный союз с Брюсселем, а также визовая либерализация для турок.

Дипломатические шаги следуют за обещанием президента Реджепа Тайипа Эрдогана в конце прошлого года открыть новую страницу в отношениях с ЕС. В субботу он подчеркнул, что Турция видит свое будущее в Европе.

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