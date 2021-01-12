Турция приглашает Грецию возобновить переговоры по Средиземноморью

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция предложила возобновить переговоры с Грецией по углеводородным ресурсам в Восточном Средиземноморье, поскольку Анкара хочет улучшить отношения с Евросоюзом.
Напомним, отношения соседей и членов НАТО - Турции и Греции - испортились на фоне конфликта из-за прав на морскую разведку в Средиземном море. Афины и Анкара провели 60 раундов переговоров в период с 2002 по 2016 год. В прошлом году Греция отказалась возобновить переговоры после того, как Турция направила в спорный район сейсморазведочное судно.
"Мы хотим сделать официальное приглашение. С сегодняшнего дня мы настоятельно призываем Грецию начать предварительные переговоры, причем первая встреча должна состояться в январе месяце, - сказал Чавушоглу. - Значит, у Греции сейчас нет оправданий."
МИД Греции в ответ заявил, что Афины не получили официального приглашения от Турции. Однако греки "выразили намерение ответить на любое такое приглашение... по вопросу демаркации исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и континентального шельфа".
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