Эрдоган: Турцию мало волнуют санкции ЕС против нас. Лукавит?

Любые потенциальные экономические санкции, которые ЕС может ввести против Турции, не очень волнуют страну.
Так заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обвинив блок в том, что он "никогда не действовал честно" по отношению к Анкаре.
Выступая в преддверии саммита лидеров ЕС, запланированного на 10 декабря, Эрдоган дал понять, что Турция готова к переговорам о своей ссоре с Грецией по поводу разведки нефти и газа в Восточном Средиземноморье, но переложил вину за отсутствие прогресса на Афины.
"В Восточном Средиземноморье мы будем продолжать защищать любые наши права, — сказал он. — Здесь мы никогда не сможем пойти на компромисс. Но если Греция действительно будет честно вести себя как сосед, мы по-прежнему будем доступны за столом переговоров."
В преддверии предстоящего саммита ЕС Турция отозвала свое исследовательское судно "Орук рейс" из спорных вод. Анкара уже делала аналогичный шаг перед предыдущим саммитом ЕС в октябре, отозвав судно для "технического обслуживания" только для того, чтобы повторно развернуть его сразу после "встречи в верхах".
Этот трюк, по-видимому, уже провалился, поскольку председатель саммитов ЕС Шарль Мишель призвал Анкару прекратить "играть в кошки-мышки", сигнализируя, что вывод войск никого не обманывает.
Напомним, напряженность между Турцией и ЕС резко возросла в последние месяцы из-за деятельности Анкары в Восточном Средиземноморье. Анкара занимается разведкой нефтяных и газовых ресурсов в водах, на которые также претендуют Греция и Кипр.
Полноценное членство в ЕС было центральным элементом внешней политики Эрдогана в начале 2000-х годов, но с тех пор никакого реального прогресса достигнуто не было. Турция не смогла выполнить подавляющее большинство требований ЕС, особенно в области прав человека и верховенства права.
По мере того, как отношения между Анкарой и блоком постепенно ухудшались, некоторые официальные лица ЕС даже призвали к официальному приостановлению переговоров о членстве.
Однако Эрдоган по-прежнему нацелен на членство в ЕС. Недавно он повторил желание Турции стать полноправным членом "европейской семьи", настаивая на том, что страна видит себя "неотделимой частью" Европы.
Однако такая успокаивающая риторика вряд ли сработает, поскольку глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррелл в прошлом месяце недвусмысленно предупредил Анкару, что ее поведение лишь "расширяет ее отделение" от блока.
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