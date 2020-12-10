Эрдоган: Турцию мало волнуют санкции ЕС против нас. Лукавит?

Любые потенциальные экономические санкции, которые ЕС может ввести против Турции, не очень волнуют страну.

Так заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обвинив блок в том, что он "никогда не действовал честно" по отношению к Анкаре.

Выступая в преддверии саммита лидеров ЕС, запланированного на 10 декабря, Эрдоган дал понять, что Турция готова к переговорам о своей ссоре с Грецией по поводу разведки нефти и газа в Восточном Средиземноморье, но переложил вину за отсутствие прогресса на Афины.

"В Восточном Средиземноморье мы будем продолжать защищать любые наши права, — сказал он. — Здесь мы никогда не сможем пойти на компромисс. Но если Греция действительно будет честно вести себя как сосед, мы по-прежнему будем доступны за столом переговоров."

Маневр Турции "не прокатил"

В преддверии предстоящего саммита ЕС Турция отозвала свое исследовательское судно "Орук рейс" из спорных вод. Анкара уже делала аналогичный шаг перед предыдущим саммитом ЕС в октябре, отозвав судно для "технического обслуживания" только для того, чтобы повторно развернуть его сразу после "встречи в верхах".

Этот трюк, по-видимому, уже провалился, поскольку председатель саммитов ЕС Шарль Мишель призвал Анкару прекратить "играть в кошки-мышки", сигнализируя, что вывод войск никого не обманывает.

Напомним, напряженность между Турцией и ЕС резко возросла в последние месяцы из-за деятельности Анкары в Восточном Средиземноморье. Анкара занимается разведкой нефтяных и газовых ресурсов в водах, на которые также претендуют Греция и Кипр.

Турция хочет в Евросоюз

Полноценное членство в ЕС было центральным элементом внешней политики Эрдогана в начале 2000-х годов, но с тех пор никакого реального прогресса достигнуто не было. Турция не смогла выполнить подавляющее большинство требований ЕС, особенно в области прав человека и верховенства права.

По мере того, как отношения между Анкарой и блоком постепенно ухудшались, некоторые официальные лица ЕС даже призвали к официальному приостановлению переговоров о членстве.

Однако Эрдоган по-прежнему нацелен на членство в ЕС. Недавно он повторил желание Турции стать полноправным членом "европейской семьи", настаивая на том, что страна видит себя "неотделимой частью" Европы.